Oda nem való kommunikációs eszközöket találtak kínai napelemekben

Szokatlan kommunikációs berendezéseket találtak kínai gyártmányú napelemek invertereiben az Egyesült Államokban, írja a Reuters.

A túlnyomórészt Kínában gyártott invertereket világszerte használják a napelemek és szélturbinák elektromos hálózatokhoz való csatlakoztatására, de akkumulátorokban, hőszivattyúkban és elektromos járművek töltőiben is megtalálhatók.

Ezeket az invertereket úgy építik, hogy lehetővé tegyék a távoli hozzáférést a frissítések és karbantartás céljából, de az őket használó közműszolgáltatók általában tűzfalakat is telepítenek, hogy védjék a kommunikációt az illetéktelenektől. A most megtalált kommunikációs eszközök azonban képesek megkerülni ezt a védelmet, és nem szerepeltek az inverterek tervdokumentációjában sem. Az inverterekhez való illetéktelen hozzáférés potenciálisan katasztrófát is okozhat: az inverterek távoli kikapcsolására vagy beállításaik megváltoztatására destabilizálhatja az elektromos hálózatokat, károsíthatja az energetikai infrastruktúrát, és széles körű áramkimaradásokat okozhat - mondták a Reutersnek nyilatkozó szakértők.

Az eszközöket biztonsági problémákat kutató szakértők találták meg. Több kínai gyártó invertereiben is találtak oda nem illő kommunikációs eszközöket, de azt nem árulták el, pontosan melyik gyártókról van szó.

Kína úgy gondolja, hogy hasznos lehet számukra, ha az alapvető infrastruktúránk egyes elemeit ki tudják iktatni vagy meg tudják zavarni, mondta Mike Rogers, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség korábbi igazgatója.

Kína washingtoni nagykövete visszautasította a vádakat. Az amerikai kormány nem kommentálta a felfedezést, az amerikai Energiaügyi Minisztérium annyit közölt, hogy szakembereik újraértékelik a kínai gyártmányú eszközök kockázatait.

