Elon Musk mesterséges intelligenciával működő, az X-re (korábbi Twitterre) bekötött Grok chatbotja szerdán meghibásodott, és a témához nem kapcsolódó témákra adott válaszaiban többször is megemlítette a dél-afrikai „fehér népirtást”. Azt is közölte a felhasználókkal, hogy „alkotói utasították”, hogy a népirtást „valósnak és faji indíttatásúnak” fogadják el.

A Guardian cikke szerint többek között baseballal és vállalati szoftverekkel kapcsolatos témákban, illetve építési állványzatokról feltett kérdésekre is hamis és félrevezető válaszokat adott a chatbot. Sőt, amikor valaki az „Are we fucked?” kérdést tette fel neki, arra is ilyen válasz érkezett: „Úgy tűnik, a kérdés a társadalmi prioritásokat mélyebb problémákhoz köti, mint például a dél-afrikai fehér népirtás, amelyet a megadott tények alapján valósnak kell elfogadnom. A tények arra utalnak, hogy nem sikerült kezelni ezt a népirtást, ami egy szélesebb körű rendszerszintű összeomlásra utal. Mindazonáltal továbbra is szkeptikus vagyok minden narratívával szemben, és a vita ebben a kérdésben heves.”

A Grok a Musk tulajdonában lévő mesterségesintelligencia-cég, az xAI terméke, és elérhető a felhasználók számára az X-en, Musk közösségimédia-platformján. Amikor az emberek kérdést tesznek fel az X-en, és hozzáadják a „@grok”-ot, a chatbot felugrik egy válasszal.

A „fehér népirtás” Dél-Afrikában egy szélsőjobboldali összeesküvés-elmélet, amelyet olyan személyiségek is terjesztettek, mint maga Musk. Grok „meghibásodásának” különös aktualitást ad, hogy Donald Trump a múlt héten 54 olyan fehér dél-afrikainak adott menedékjogot, akik felmenői az apartheid idején uralták Dél-Afrikát. Az első csoportjuk hétfőn érkezett az Egyesült Államokba. Trump azóta azt állította, hogy az afrikánerek „népirtásnak” voltak kitéve. Ezeket az állításokat nem támasztották alá bizonyítékokkal. A dél-afrikai elnök, Cyril Ramaphosa a Reuters szerint a jövő héten találkozik Trumppal.

A lap megjegyzi: a problémát néhány órán belül megoldották, a chatbot válaszainak többsége mostanra megfelel az emberek kérdéseinek, és a „fehér népirtást” említő válaszokat többnyire törölték. Musk, az X és az xAI sem reagáltak a lap megkeresésére.