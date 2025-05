Leáll az egyetlen légitársaság, amely a pécsi repülőtérről indított járatokat

A Pécs-Pogány repülőtérről tavaly óta indultak hosszabb idő után újra nemzetközi járatok a máltai Universal Air jóvoltából, így Münchenbe, Korfura és Máltára is lehetett repülni Baranyából. Most azonban a légitársaság az összes járatát beszüntette, így a pécsieket is törölték.

A repülőtér most a Facebookon reagálva azt írta, hogy teljesen váratlanul érte a vezetőséget a bejelentés, ám elkötelezett abban, hogy Pécs régiója hosszú távon is elérhető maradjon a légi közlekedés számára. Ennek érdekében tárgyalásokat folytat más légitársaságokkal, hogy a 2026-os évtől újra indulhassanak járatok a pécsi reptérről.