Szijjártó: A kormány világraszóló sikert ért el, az ENSZ ezt a napot a fair play világnapjává nyilvánította

A Nemzetközi Fair Play Bizottság hétfőn Budapesten tartja a gáláját, miután hazánk világraszóló sikert ért el azzal, hogy a kormány kezdeményezésére az ENSZ Közgyűlése egyhangú szavazással a sportszerűség világnapjává nyilvánította május 19-ét – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

„Olyan időszakban sikerült elérnünk ennek a határozatnak az egyhangú elfogadását, amely időszak a világ blokkokra osztásáról, a világ megosztottságáról szól, mégis itt egy egyhangú szavazással, a sport nyelvén beszélve egy kis egységhangulatot sikerült behoznunk a világpolitikába” – mondta.

„És mivel mi értük ezt el, mi tettük a fair play világnapjává a mai napot, ezért a Nemzetközi Fair Play Bizottság ma itt, Budapesten tartja a gáláját” – közölte.

Több ország sportminisztere személyesen is eljött, köztük Zoran Gajic szerb ifjúsági és sportminiszter és Mihail Vlagyimirovics Gyektyarjov orosz sportminiszter, akikkel délután egyeztetni is fog. „Ez is azt mutatja, hogy ebben a kérdésben egy jó esély van arra, hogy a világ blokkosodásával szemben egy normális együttműködésre irányuló törekvést tegyünk, hiszen az Egyesült Államoktól Kínáig, Németországtól Argentínáig összesen 92 ország állt előterjesztőként a javaslatunk mellé” – mondta.

Szijjártó Péter jó hírnek nevezte, hogy a Nemzetközi Fair Play Bizottságnak a tanácsába Gyurta Dániel olimpiai bajnokot, a Külgazdasági és Külügyminisztérium sportdiplomáciai részlegének vezetőjét is beválasztották. „Mi azt gondoljuk, hogy a sport és a geopolitika összekeverése káros, azt nem is szabad megengedni, ezért mi mindig amellett voltunk, hogy egy verseny akkor teljes, hogyha minden nemzet képviselőit engedik rajta versenyezni. Ennek megfelelően tavaly év végén a rövidpályás úszó világbajnokságon is itt voltak az orosz és a belorusz versenyzők. Reméljük, hogy az idei évben a cselgáncs világbajnokságon sem lesz másként. És reméljük, hogy a világpolitika is úgy alakul, hogy nem fogja tudni senki megakadályozni azt, hogy végre a nemzetközi sportmozgalom, a nemzetközi olimpiai mozgalom is az egész világra ki tudjon terjedni, és a sportolók valóban a világ minden tájáról össze tudják mérni az erejüket” – jelentette ki. (MTI)