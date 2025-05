A nagytakarítási törvényről vitáznak

Éppen Budapesten rendezik a Türk Államok Szervezetének Informális Csúcstalálkozóját.

Nem is jöhettek volna jobbkor, mint most, amikor a magyar parlament tárgyalja a független sajtó mellett a civilszféra egy részét is ellehetetlenítő törvényjavaslatot.

Ha valakiknek, nekik biztos van néhány jó ötletük a magyar sajtószabadság elmélyítésére. A Riporterek Határok Nélkül minden évben rangsorolja az egyes államokat a sajtószabadság helyzete szerint.

photo_camera A sajtszabadság bajnokai Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsõdi Balázs/MTI/MTVA

Magyarország ezen még mindig túl jó, a 68. helyen áll Málta és Chile között. (Szimszédaink közül egyedül a Szerbek vannak hátrébb, de még a háborús Ukrajna is megelőz minket.)

És most nézzük a türk tanítómestereket:

141. Kazahsztán

144. Kirgizisztán

148. Üzbegisztán

159. Törökország

167. Azerbajdzsán

A nagytakarítási törvény vitája alatt a türk országok elmúlt éveiből idézünk fel néhány nevezetes sajtótörténeti esetet.