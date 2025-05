Lehajolnak mindenért: 7 millió forintot kapott a Magyar Falu Programból az Orbán által alapított felcsúti focialapítvány

A felcsúti focicsapat Orbán Viktor által alapított alapítványának is jutott 7 millió forint támogatás a Magyar Falu Programon keresztül – írta meg a K-Monitor.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közzétette a 2025-ös Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében meghirdetett pályázat eredményeit.

Kb. 5 milliárd forintot osztottak szét 1800 szervezet között, a legnagyobb támogatási összeg 7 millió forint volt, ennyit kapott a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány is, aminek Mészáros Lőrinc a kuratóriumi elnöke.

link Forrás

A K-Monitor azt írja, más politikai szereplőket is találni a civil pénzek környékén: szintén 7 milliót kapott a Gál András Levente és Kósa Lajos által vezetett, Pálfi István elhunyt fideszes képviselőről elnevezett alapítvány, de a Lezsák Sándorhoz köthető Lakiteleki Faluszépítő Egyesületnek is jutott 2 millió.

A listán több sportegyesület, horgász- és vadásztársaság is feltűnik, de jutott támogatás fúvószenekaroknak is, és olyan egyesületek is kaptak támogatást, amik indultak a 2024-es önkormányzati választásokon.

5,7 milliárd forintból működött tavaly a felcsúti foci, 24 millió maradt a végén belőle.