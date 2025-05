Nem semmisítette meg a Kúria a Főváros költségvetését, de be kell fizetniük 50 milliárdot, amit eddig megtagadtak

Az Alkotmánybíróság után a Kúria is döntött a Fővárosra kiszabott szolidaritási hozzájárulás ügyében, de az ítélet írásos formában még nem ismert, a felek a szóbeli ítéletet pedig most is ellentétesen kommunikálják. Így egyelőre nem lehet teljesen tisztán látni abban, hogy a már így is komoly költségvetési hiányt görgető Budapestnek a Kúria ítélete alapján be kell-e fizetnie idén további 50 milliárdot az államkasszába.

A Főváros kommunikációja szerint a Kúria úgy döntött, hogy nem semmisítik meg a főváros költségvetését – a Telex szerint ezt hangsúlyozza Kiss Ambrus, a Fővárosi Önkormányzat főigazgatója. Sára Botond főispán ugyanakkor arról posztolt az ítélethozatal után, hogy a Kúria jogerős döntése világos: a főváros költségvetése jogszabályellenes.

Sára szerint emiatt a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét meg kell fizetnie a fővárosnak, az ehhez hiányzó összeget elő kell teremtenie.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Sára Botond még márciusban fordult a Kúriához amiatt, hogy szerinte szabálytalan Budapest költségvetése, mert nem hajlandóak befizetni a kormány által kivetett 89 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulást. Ez az összeg nagyjából 50 milliárd forinttal több annál, mint ami állami normatívákból járna különböző feladatokra a fővárosnak. Budapest így nettó befizető, ezt pedig a Főváros alkotmányellenesnek véli, és erre hivatkozva nem is tervezték be azt az idei költségvetésbe, Budapest ezért csak az állami normatívákkal megegyező összeget fizetett be szolidaritási hozzájárulásként.

A kérdés, hogy mi lesz az 50 milliárdos különbözettel: míg Sára Botond szerint azt egyértelműen elő kell a Fővárosnak teremtenie, Kiss Ambrus szerint ez nem feltétlenül van így: bár a Kúria ítélete alapján a szolidaritási hozzájárulás mértékét fel kell tüntetniük a költségvetésben, szerinte „ez nem jelent feltétlenül fizetési kötelezettséget, hiszen ez tervszám, a Kúria technikai módosítást kért”.