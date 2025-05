Parlamenti nagyüzem, interkontinentális kupeckedés

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele. Ha más hírlevelünkre is kíváncsi vagy, itt érdemes nézelődni.

Belföld

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Megdolgoztak a pénzükért a honatyák, a parlamentben megszavazták például Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságról. Aztán vitatkoztak az átláthatóságinak nevezett nagytakarítási törvényről, Kocsis Máté pedig még azt is elárulta, hogy a Telexre, a 444-re és a Partizánra is vonatkozhat az új törvény. Így a Hadházy által tizedik alkalommal megrendezett tüntetés már nemcsak a gyülekezési, de a nagytakarítási törvény ellen is szólt. A törvényhez ráadásul Orbán Viktor is a nevét adta, amit nem gyakran szokott, de ha mégis, akkor azt általában nem köszöni meg a jogállamiság. Nem mellesleg Polt Péterből és Hende Csabából alkotmánybíró lett.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Kocsis Máté arról is beszámolt, hogy újabb ukrán kémeket sikerült azonosítaniuk. Egyikük Tseber Roland, aki Kocsis szerint hosszú ideje aktívan épít kapcsolatot a hazai ellenzék tagjaival. A Tisza Párt sietett is tisztázni, hogy az egykori vezérkari főnök Ruszin-Szendi Romulusz nem találkozott Tseberrel. Kocsis azt is felpanaszolta, hogy a bírók annyira gyűlölik a jobboldalt, hogy esélyük sincsen a sajtóperekben, a Fővárosi Törvényszék erre adatokkal szembesítette.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Már-már kimeríthetetlen tárháza lehetett a jegybanki alapítványokhoz kapcsolódó körnek arra, hogyan gyarapodjanak a közpénzből felépített birodalom segítségével. Újabb trükkre bukkantunk, hogyan bűvészkedett a milliárdos ingatlanokkal a jegybanki alapítványos kör.

Orbán szerint „türk barátaink nélkül Magyarországon nem lenne lehetséges a rezsicsökkentés”.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Kormányközeli intézet konferenciáján látták vendégül Gorka Sebestyént, Donald Trump terrorizmus elleni főigazgatóját és elnöki tanácsadóját. Gorka a Fehér Ház terrorizmus elleni hozzáállásából adott gyorstalpalót. A fókuszban Kína, szólásszabadság, migránsok és LMBTQ-kérdések voltak.

Novák Katalint és Schiffer Andrást elmélyült beszélgetés közben fotózták le a Parlamentnél.

Budapesten járt Lech Wałęs, a Nobel-békedíjas lengyel elnök, aki korábban Orbánnak is adott tanácsokat. Most azt mondja, hiba volt Pestre menekíteni Romanowskit. „Egy tolvaj, egy bűnöző ez az ember. Kár, hogy ebben az ügyben ez történt a magyar-lengyel két jó baráttal.”

Az orosz sportminiszter a magyar kormánynak mondott köszönetet, miután márciusban leszedték az EU-s szankciós listáról.

Külföld

photo_camera Fotó: MIHAI BARBU/AFP

Bár Simion a választás napján elismerte Nicușor Dan független jelölt győzelmét, és még gratulált is az ellenfelének, most kiderült, ezt csak azért tette, mert „el akarta kerülni a vérontást”, most azonban már az eredmények érvénytelenítését kéri.

Morgan McSweeney ma a Munkáspárt legnagyobb hatalmú embere, aki meghatározza a kormány politikáját is, miközben jobbra tolta a pártot. A gond az, hogy sem róla, sem Starmerről nem tudni, mit is gondolnak valójában a politikáról.

A brit kormány felfüggeszti a kereskedelmi tárgyalásokat Izraellel az „elfogadhatatlan” gázai offenzíva miatt.

photo_camera Keir Starmer 2025. május 19-én Londonban Fotó: Carl Court/AFP

35 éves, korszerűtlen gépeken utazik az amerikai elnök. De a világ elvileg legmenőbb repülőgépgyára öt év alatt sem tudott átalakítani neki két Boeingot. A katariak szinte a Mar-a-Lago birtok kertjéig reptették a gépet, amitől öt éve nem tudnak megszabadulni, Trump pedig ráharapott. De könnyen lehet, hogy egy percig sem fogja tudni élvezni a keleti kényelmet, ami az adófizetők egymilliárd dollárjába is kerülhet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kizárta az olyan tűzszünetet, amely alapján csapatokat vonnának vissza az oroszok által a még meg sem szállt ukrán területekről. Az uniós külügyminiszterek elfogadták az Oroszország elleni 17. szankciós csomagot. Oroszország büntetőeljárást indított a független Meduza hírportál társalapítója és vezérigazgatója ellen.

photo_camera Volodimir Zelenszkij Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Amíg az amerikai egészségügyi miniszter videóüzenetben szólította fel a tagállamokat a WHO elhagyására, Kína bejelentette, hogy 500 millió dollárral támogatná a szervezetet, ezzel betöltve az űrt, amit az USA hagyna maga után.