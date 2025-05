Kocsis Máté sietett tisztázni, hogy az influenszerekre nem vonatkozik majd a nagytakarítási törvény

Még mindig nem világos, hogy pontosan kikre vonatkozik majd a nagytakarítási törvény, hiszen az abban megfogalmazott feltételeknek a magyar nyilvánosság és a civil szféra rendkívül nagy köre beleesik. Eddig nem volt kizárva, hogy a youtuberek és influenszerek is a hatálya alá esnek majd. Erről írt Pottyondi Edina is szerdán a Facebook-oldalán egy személyes bejegyzést, amelyben az ország elhagyását, a „kényszeremigrációt” sem zárja ki.

Nem sokkal ezután reagált Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, aki szerint „liberális álhírgyártás” annak a felvetése, hogy a kritikus hangok elhallgattatására kitalált törvényük a szabályok jelenlegi értelmében vonatkozhatnak a politikai tartalmakat gyártó youtuberekre és influenszerekre is. Ők egészen biztosan kapnak külföldről pénzt, hisz a Youtube tulajdonosától, a Google-től érkezik a bevételük jó része, és hát a választásokra is lehet hatása az általuk elmondottaknak. Orbán pedig így fogalmazott vasárnapi beszédében: „Aki politikával foglalkozik, ne kaphasson pénzt külföldről! Nem nagy kérés, inkább szerény és egyszerű, de nem fogunk engedni belőle, mert a haza nem eladó semmi pénzen.” Ráadásul a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak nevezett kampányprojekt úgynevezett jelentéseiben is többször szerepelnek youtuberek. Mindenesetre Kocsis most azt írja, influenszerekre és youtuberekre nem vonatkozik:

Amit biztosan tudunk, hogy a 444-re, a Telexre és a Partizánra vonatkozik majd ez a törvény. Bár az utóbbi egy Youtube-csatorna, szóval nem világos, hogy akkor rájuk miért, de nem is ez a lényeg. A lényeg a kormánytól független szerkesztőségek megbénítása, végső soron pedig a kritikus hangok elfojtása.