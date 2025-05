Maglódon csak a bukott fideszes polgármesterjelölt és a fideszessé vált volt polgármester egyesülete kapott pénzt az állami civil pályázaton

Bár hat maglódi civil szervezet is pályázott idén a Miniszterelnökség által meghirdetett Városi Civil Alap forrásaira, támogatást végül csak kettő kapott közülük. Közös bennük, hogy mindketten a Fideszhez kötődnek.

Kapott a bukott polgármesterjelölt

Az egyik nyertes szervezet a Fejlődő Maglódért Egyesület (FEMA) volt, ami 6,8 millió forintot kapott. A FEMA már tavaly is kapott 4 millió forintot a Városi Civil Alapból, nem sokkal a júniusi önkormányzati választás előtt. Ennek azért volt jelentősége, mert a FEMA elnöke, Fajka Szilvia elérte, hogy a Fidesz korábbi helyi szövetségese, a Maglódi Polgári Kör (MPK) helyett a FEMA-t támogassa a választáson.

Bár Fajka kampányát Szűcs Lajos, a térség parlamenti képviselője, Szijjártó Péter külügyminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő is segítette, a FEMA megsemmisítő vereséget szenvedett a választáson. Az MPK polgármesterjelöltje, Kérges László 60 százalékkal nyert, a 12 fős képviselő-testületben pedig 8 helyett szerzett az MPK. A FEMA csupán két mandátumot szerzett kompenzációs listáról.

photo_camera Fajka Szilvia (középen), Gubacsi Zsófia teniszező (virágcsokorral), Szűcs Lajos országgyűlési képviselő (jobbról a második) és Tabányi Pál (maglódi polgármester) a 2024-es választási kampányban Forrás: FEMA/Facebook

Bár a FEMA Facebook-oldala a kampányban még rendkívül aktív volt, a választási vereség után egyre jobban ritkultak a bejegyzések. Az augusztus 20-ai és az október 6-ai megemlékezésekről még töltöttek fel képeket, és egy Halloween tematikájú Októberfesztet is szerveztek. Az októberi rendezvény után azonban majdnem teljesen leállt az oldal, a 2025-ös évben már csak két poszt jelent meg.

A Miniszterelnökség azonban inaktivitása ellenére is támogatásban részesítette a szervezetet. A megítélt összeg ráadásul nőtt is, a 2024-es 4 millió helyett már 6,8 milliót kapott a FEMA. Szerettük volna Fajka Szilviától megkérdezni, pontosan mire is kapták ezt az összeget, a telefont azonban nem vette fel nekünk.

Kapott a fideszessé vált volt polgármester

A másik nyertes szervezet a Maglódi Torna Club Egyesület (MTC) volt. A sportklub 1,5 milliót kapott a Városi Civil Alapból. Az MTC elnöke Tabányi Pál, aki 2002 és 2024 között volt Maglód polgármestere. Tabányi a kezdetektől az MPK színeiben politizált, 2014 óta azonban a Fidesz is támogatta.

photo_camera Tabányi Pál Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Tabányi 2023-ban jelentette be, hogy nem vállal újabb ciklust. Döntése után az MPK előválasztást tartott, amin Kérges László legyőzte Fajka Szilviát. A maglódi jobboldal ekkor végérvényesen megbomlott. Fajka a FEMA színeiben, a Fidesz támogatásával ráindult az MPK-ra, kampányába pedig Tabányi is beszállt. Bár a választást az MPK nyerte, Tabányi korábbi szervezete helyett a FEMA és a Fidesz mellett maradt. Közösségi oldalán a választás óta Fajka és a kormánypárt bejegyzését is megosztotta.

Nem kaptak a többiek

Miközben a bukott fideszes polgármesterjelölt és a fideszessé vált volt polgármester szervezete kapott támogatást a Városi Civil Alapból, a négy másik maglódi pályázó nem. Közülük három a Fidesz lecserélt szövetségeséhez, az önkormányzati választást megnyerő MPK-hoz kötődik. Az MPK saját nevén, az MPK-sek által létrehozott Kék Maglód környezetvédelmi egyesülettel és az MPK-sekhez kötődő Kacamajka városi néptáncegyüttessel is pályázott.

photo_camera Kérges László azóta megválasztott polgármester (jobboldalt) a Maglódi Polgári Kör 2024-es kampányeseményén Forrás: Maglódi Polgári Kör/Facebook

A negyedik elutasított pályázat pedig a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítványé volt. A súlyos, halmozottan fogyatékos gyerekek és fiatal felnőttek nappali gondozásával foglalkozó civil szervezet pedig egy leomló épületrészt szeretett volna felújítani a támogatásból.