Jön a Tisza-applikáció

Digitálisan tartják számon a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását, ezekkel lehet pontokat, jelvényeket szerezni, és végül a legszorgalmasabbak lesznek a vezetők és a politikusok – erről Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke beszélt a hvg-nek adott interjújában, amiben szó esett a hamarosan megjelenő Tisza-applikációról is.

photo_camera Radnai Márk , Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

Utóbbiról azt mondta, ennek a segítségével mérnék az aktivisták teljesítményét, egyben ösztönöznék is őket, de szerepe lenne a helyi vezető kiválasztásában is. „Ha egy fitneszapp képes arra, hogy objektíven számon tartsa, milyen aktivitásaim voltak az elmúlt hónapban, akkor miért ne lehetne a közösségépítéshez is valami hasonlót használni?” – mondta Radnai, aki Berlinbe is elutazott emiatt „egy politikai szakmai esemény”-re, ahol több termékfejlesztővel beszélt.

„A franciáknak és a németeknek egészen más van a fejükben a demokráciáról, és más eszközökkel küzdenek a jogaikért, mint ahogy nekünk kell Magyarországon. Az offline teret egyik sem tudta megszervezni, főleg azt nem, hogy képes legyen mérni a közösség teljesítményét. Ezek a szoftverek főleg arra jók, hogy támogatókat gyűjts, adományokat szerezz velük, kérd meg az embereket, hogy erre vagy arra az oldalra menjek fel, ezt lájkolják, azt osszák meg. A Fidesz ezt csinálja a Harcosok Klubjával” – mondta Radnai, aki úgy fogalmazott, ők ennek „épp az ellenkezőjét” szeretnék. „Az offline térben akarunk összehangoltan dolgozni a saját közösségünkkel, ehhez pedig digitalizálni és áramvonalasítani kell a folyamatokat.”

Azt mondta, a hamarosan megjelenő Tisza-applikációban „láthatóvá válnak majd a feladatok, mint például a pultozás, a szórólapozás, a vízosztás vagy egy fuvar valahova”, és „ezeket az aktivitásokat vagy kihívásokat a felhasználó fel tudja venni az applikációban, be tud csatlakozni eseményekbe, Tisza Szigetekbe, pontosan fogja tudni, mikor és hol kell segítenie a közösséget. Így lehet majd pontokat, jelvényeket gyűjteni, amik motiválni fogják azokat, akik tényleg szeretnének részesei lenni a változásnak”.

A kérdésre, hogy egy esetleges választási győzelem után, ha a szigetekből sokan a politikába katapultálnak, akkor mi lesz a szervezettel, Radnai azt válaszolta, „továbbra is működtetni kell a szigeteket, mert ez a civil öntudatra ébredés a rendszerváltás alapja”.