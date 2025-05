Felmondott a BKK vezérigazgatója

Csütörtök délelőtt beadta felmondását Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója, miután nem hallgatták meg az új vezetői pályázat előtt a közgyűlésben, és eredménytelenné nyilvánították a főváros által a BKK vezérigazgatói posztra kiírt pályázatot. A BKK eljuttatta az Indexhez a felmondólevelét, amelyben a vezérigazgató azt írta, hogy a beadott pályázatát is visszavonja, és új pályázaton nem indul.

„Bármilyen transzparens és objektív pályázatnak, megmérettetésnek bátran álltam elébe. Hittem abban, hogy Budapesten az eredmények és a kvalifikáció számítanak – ahogy egyébként ez a pályázati kiírásban is szerepelt.

„Sajnos mostanra minden illúzió szertefoszlott: a tegnapi közgyűlésen nemhogy döntés vagy javaslattétel, de még a pályázati felhívásban egyértelműen leírt személyes meghallgatás sem történt meg, miközben a felhívás szerinti elbírálási határidő május 30. volt.”

A Magyar Hang elérte Waltert, aki határozottan visszautasította, hogy azért mondott volna fel, mert bármilyen botrány lett volna a BKK körül. „A szerdai közgyűlést elnézve szertefoszlott minden illúzióm, hogy lehet érdemben folytatni a szakmai munkát” – mondta.

Reakciók

Walter felmondásának hírére reagált a főpolgármester. Karácsony azt írja,

„sajnálom, de mélyen megértem, ha valaki a tegnapi 14 órás közgyűlés után arra a következtetésre jut: így nem mehet tovább. Mert így tényleg nem mehet tovább.”

„Hónapok óta tartja bizonytalanságban a rettentő nehéz körülmények között dolgozó fővárosi cégeket, azok vezetőit, és valójában a Budapest-család 27 ezer dolgozóját egy amatőr, kicsinyes, méltatlan és mára bohózatba fulladt pályáztatási folyamat, amit egyesek személyes hübrisze, mások nívótlan Facebook-politizálása kényszerített rá erre a városra. Mindezt akkor, mondom még egyszer, amikor a kormány a működésképesség határára sodorta Budapestet.”

Vitézy Dávid ezt írta Walter felmondásának kapcsán: „A szakbizottság hétfői ülésén, amikor a közlekedési cégek éves beszámolóját tárgyaltuk, Walter Katalin ugyanis a kérdésemre elismerte, hogy az általa vezetett BKK tulajdonosi joggyakorlóként szintén jóváhagyta a büntetőügyekben érintett, a BKV informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó szerződés öt évvel való meghosszabbítását. Azt is elmondta, hogy eredetileg nem akartak így tenni, de a BKV végül kényszerhelyzetbe hozta őket, és azt is, hogy a beígért és Karácsony által mostanság is hivatkozott volumen- és árcsökkentés valójában nem történt meg, és a BKK a BKV-nak erre a mulasztására már tavaly novemberben (!) felhívta a városvezetés figyelmét - eredménytelenül.

A Bizottság nagyrészt ennek köszönhetően szavazta le a BKK és a BKV éves beszámolóinak elfogadását, és tett pontosan így a Közgyűlés is tegnap.

Szentkirályi Alexandra pedig azt írta, „jó hír”, hogy „újabb Gyurcsány-ember a múlté”.