Újra itt a Kopasz: a digitális szabadságharcban kipróbált megafonost is aktivizáltak

A Meta hirdetésközpontjában elérhető adattár szerint az elmúlt 7, illetve 30 napban senki sem adott fel nagyobb értékben magyar nyelvű, közéleti tartalmú hirdetést a Facebookon, mint az Aktuális - vette észre a 24.hu.

Ez a megafonos Kopasz oszthoz (azaz Filep Dávidhoz) köthető oldal, amit tavaly novemberben jegeltek, most viszont újra aktivizálta magát aktivizálták, nagyjából egy időben az Orbán Viktor által meghirdetett Harcosok Klubja létrejöttével, melynek keretében a miniszterelnök a digitális harcosait veti majd be a 2026-ra ráforduló választási kampányban.

Ráadásul az Aktuálison május 19. és 25. között összesen 8,2 millió forint értékben hirdettek, ami másfélszer annyi, mint amennyit a Fidesz Orbán Viktor reklámozására költött. Az elmúlt 30 napban (április 26. és május 25. között) pedig 40,8 milliót költött el az Aktuális, kétszer annyit, mint a rangsor második helyezettje: Magyarország Kormánya - írja a 24.hu.

És csak a viszonyítás kedvéért: az Aktuális 90 nap alatt két és félszer annyi pénzt égetett el hirdetésre, mint a legnagyobb ellenzéki párt, a 25 milliónál kevesebbet költő Tisza, és háromszor annyit ugyanennyi idő alatt, mint a mindössze 19 milliós büdzséből hirdetett miniszterelnök.

Az Aktuális az év első két hónapjában egyáltalán nem hirdetett, márciusban 40 posztját reklámozta, áprilisban csak 18-at, májusban pedig elseje és 28. között már 48 darab posztjával futhattak össze a Facebookon hirdetés formájában az emberek.

photo_camera Illusztráció: A kopasz oszt fotója átalakítva

Az Aktuálisnak mindössze 19 ezer követője van, ők viszont a megafonos univerzumban megszokott módon az ellenzéket ekéző tartalmakkal szembesülhetnek főként, ezen belül mostanában szinte kizárólag Magyar Péterrel foglalkozik. Így például márciusban, amikor hosszas hallgatás után újra nekilátott a tartalomgyártásnak, épp a kormány azon kampányát tolta meg ezerrel, amelyben a Tisza Párt vezetőjét támadták azzal, hogy aláírt egy Ukrajna mellett kiálló EP-határozatot (mint utóbb kiderült, ez nem így történt).

Filep „Kopasz” Dávid cége, az Aktuális Média a 2022-es választás megelőző évben előbb 75, majd 634 milliós támogatáshoz jutott ismeretlen forrásból, miközben nulla forint árbevétele volt. 2023 augusztusában viszont kiderült, hogy a cég jogutód nélkül végelszámolás alá került. Az pedig nem világos, hogy az Aktuális Facebook-oldalát most éppen ki üzemelteti, a Meta hirdetéstárában ugyanis hirdetőként csupán az Aktuális neve van feltüntetve.

Orbán Viktor miniszterelnök május 18-án adta ki a jelszót: a digitális térben is a Fidesznek kell lenni a legerősebbnek. Akkor azt mondta, januárra százezer digitális harcost toboroznak. Mindezt úgy, hogy a 24.hu számításai szerint a száz legnagyobb Facebook-hirdető közül 75 már most is a NER-hez köthető, és a közéleti hirdetések 83,5 százalékát jelenleg is a kormánypárti Facebook-oldalak népszerűsítésére fordítják.