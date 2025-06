Menczer Tamás nagyon durván beszólt Orbán Viktornak, Mészáros Lőrincnek és az egész magánrepülős sleppnek

A Fidesz máskor hűséges, harcias és fegyelmezett kommunikációs igazgatója meglepő üzenettel vétette észre magát a közösségi médiában. Ezúttal nem Ukrajnáról vagy Magyar Péterről posztolt – ami elsődleges feladata –, hanem a labdarúgásról.

Egy olyan hétvégén, amikor a fél világ a Bajnokok Ligája döntőjével van elfoglalva, Menczer máshová helyezte a hangsúlyt. Íme:

Halált megvető bátorságról tanúskodik mindez, hiszen a BL-döntő iránt érdeklődő fél világnak nagyon is része nemcsak Orbán Viktor – aki mint mindig, úgy most is a helyszínen figyelte, ahogy a Paris SG lemossa a pályáról az Internazionalét –, hanem Mészáros Lőrinc „milliárdos” és komplett baráti köre is, akik a jelentős költségekre fittyet hányva magánrepülőztek el a müncheni eseményre. Témába vágó cikkünk itt olvasható, de van videónk is:

Ha van valaki, akitől nem vártunk ilyen kőkemény beszólást az ország legnagyobb emberei ellen, az pont Menczer Tamás. Csak remélni lehet, hogy eltévelyedésének nem lesznek fájdalmas következményei.