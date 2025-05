Mészáros Lőrinc megérkezett a BL-döntőre, a szállodánál találkoztunk vele

Szombaton megérkezett a Bajnokok Ligája döntőjére Münchenbe barátai társaságában Mészáros Lőrinc.

Ugyanott töltik majd a szombat éjszakát, ahol a Paris Saint-Germain csapata. Az ezermilliárdos vállalkozóval a szálloda előtt találkoztunk:

photo_camera Mészáros Lőrinc megérkezik. Fotó: Botos Tamás/444

A találkozásról hamarosan videóban is beszámolunk – kérdeztük a luxizást elítélő Lázár-nyilatkozatról és az átláthatósági törvényről is.

Hogyan utazott ki?

Szombaton délelőtt többször is bekapcsolódott egy osztrák lajstromú repülőgép transzpondere Ferihegyen. Az OE-LOT jelzésű gép a repülőgépek útvonalait monitorozó oldalak szerint egy régi utasszállítónak tűnik. Legalább is egy 19 éves Airbus több képét is csatolták hozzá.

photo_camera Az OE-LOT lajstromszámhoz ez a kép van csatolva.

Hamar feltűnik a képeken, hogy valami turpisság van a dologban. Az utasszállítón ugyanis valójában 9H-LOT szerepel. Amikor ugyanis ez az öreg Airbus Máltára költözött, ezt az új számot vette fel és a régi osztrák azonosító egy új repülőgépre szállt. Arra, amin már szombat reggel látszott, hogy bekapcsolták Ferihegyen, de aztán órákig ugyanott várt. Egészen addig, amíg egy szintén osztrák lajstromú helikopter meg nem érkezett. Ez az OE-XWY jelű Augusta Westland gyártmányú luxushelikopterből először két éve, Szegeden látták a Szegeder olvasói kiszállni Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát. Aztán a Válasz Online kiderítette, hogy az osztrák fegyvergyáros és orosz kapcsolatokkal is rendelkező szélsőjobbos mecénás, Gaston Glock biztosítja azt a leggazdagabb magyarnak. Egy ilyen helikopter újonnan alig kevesebb mint kétmilliárd forintba kerül. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő akkor azt is megírta: az OE-XWY leggyakrabban nem két távoli célpont, hanem Budaörs és a Ferihegy között ingázik.

Nem sokkal azután, hogy a luxushelikopter szombat reggel Budaörsről odaért a OE-LOT jelzésű gép mellé, utóbbi is felszállt és München felé vette az útját.

Valójában egy Bombardier Global 6500-asről van szó, ami pár perccel dél előtt szállt le a bajor főváros repterén. Erről a gépről az Átlátszó tavaly novemberben írta meg, hogy vadonatúj, 2024-ben gyártották. Az ára 56 millió dollár, azaz 22 milliárd 120 millió forint. Mészáros is elismerte, hogy van köze hozzá.

photo_camera Az OE-LOT lajstromszámú Bombardier Global. Fotó: Németh Dániel/444

Az Átlátszó azt is írta, hogy ehhez a jethez már több alkalommal repült a Mészáros-féle helikopter és több tényező is arra utal, hogy ez nem egy bérelhető légijármű, hanem a tulajdonosának sajátként használt repülője.

Magyarul Mészáros Lőrinc szombat reggel leautózhatott Budaörsre fekete Mercedesével, hogy ott beszálljon a kétmilliárdos fekete luxushelikopterbe, ami elvitte a 22 milliárdos magángépéhez. Azon már egy nagyobb társasággal Münchenbe vette az irányt, hogy megnézzék együtt a Bajnokok Ligája döntőjét.

A NER-oligarchia javára legyen mondva, hogy a müncheni reptérről már a fentieknél sokkal puritánabb luxuskisbuszokkal érkeztek meg a városba, délután pedig a város Unterschleißheim nevű külvárosának híres Infinity Hoteljébe. Messze nem ez München legdrágább szállása átlagos napokon, de most, a BL-döntő napjaiban csak nagyon kevesen tudtak itt szobát szerezni. Ebben lakik ugyanis a Paris Saint-Germain csapata.

photo_camera A Hotel első bejárata bámészkodókkal, újságírókkal és a Paris Saint-Germain csapatbuszával 2025. május 31-én. Fotó: Németh Dániel/444

A Hotel főbejáratánál emiatt bámoszkodók állnak egész szombaton több sorban és várják, hogy a döntős csapat beszálljon a buszba, ami ott parkol tőlük ötven méterre. Mészárosék a tumultus miatt nem jöhettek be ezen a bejáraton hátulról kellett nekik megközelíteni az épületet, épp ott, ahol mi is várakoztunk.

photo_camera Mészáros Lőrinc Münchenben az Infinity Hotel bejáratánál. Fotó: Botos Tamás / 444

A leggazdagabb magyar egy nagyobb társasággal érkezett, akik között a testvérét, Mészáros Jánost, az ügyvédjét, Vörös Józsefet, a ZTE tulajdonosát, Végh Gábort, az eszéki futballcsapat elnökét Szakály Ferencet, a V-Híd vezérigazgatóját, Sárváry Istvánt, a ZÁÉV vezérét, Deák Gábort és a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt azonosítottuk. Nagyjából azt a csapatot, akikkel máskor is voltak már meccset nézni.

photo_camera Vörös József szeme látszik csak, mellette Mészáros Lőrinc testvére, János ül, háttal fehérben ismeretlen alak, szürkében Végh Gábor, a jobb szélen takarásban maga a leggazdagabb magyar, balján pedig Sárváry István az Infinity Hotel teraszán. Fotó: Németh Dániel/444

Két hónapja Lázár János úgy fogalmazott, hogy „azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról”, aztán pedig közelebbről is meghatározta, kiket gondol kullancsnak. „Nekem személyesen teljes egészében elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből, amit néhány ember ebben az országban a megteremtett lehetőséggel csinál” – mondta a miniszter. Mészáros két hét múlva reagált, amikor a cége közölte: „Mészáros Lőrinc Úr a kullancsozást nem is vette magára”.

Azóta kiderült például, hogy míg az építőipar gondokkal küzd ország szerte, addig Mészáros építőcégéből 28 milliárdos osztalékot vett ki. De aznap, amikor Mészáros luxusautóval vitette a luxushelikopteréhez magát, hogy eljusson a luxusrepülőhöz, azzal meg a luxusszállodába – szóval ezen a napon többek között megírtuk, hogy Várkonyi Andrea 1,02 milliárd forint osztalékot vett ki a cégéből, Mészárosék pedig minden nyereséget kivettek a Budapest-Belgrád vasútépítő cégből. De a nagyobb képről egy egy héttel ezelőtti cikk szól: Mészáros Lőrinc már megint megmásfélszerezte a vagyonát, miközben a magyar GDP-növekedés 0,1% volt.