Nyílt levelek a zárt osztályról

Jó reggelt kívánok a dögmeleghez!

NERISZTOKRÁCIA

Bemutattuk, kikkel röpköd külföldre meccsre Mészáros Lőrinc, akinek a vasútépítő cége közel 40 milliárd forint nyereséget termelt. A leggazdagabb magyar nyílt levelet írt Magyar Péternek, azt állítva: „Nagyon sajnálom azt, hogy Önöknek köszönhetően, Magyarországon a gázszerelő szakma mára már szitokszó lett.” A Tisza Párt elnöke hamar válaszolt is: „Bilincs, bilincs, rács, rács.”

photo_camera Mészáros Lőrinc Münchenben az Infinity Hotel bejáratánál. Fotó: Botos Tamás/444

Újabb, használtan 5-6 milliárdot érő luxusrepülővel bővült a NER kedvenc budaörsi repülős cége.

Egyedül Lázár János vett ki osztalékot a rekordprofitot termelő luxusvadászházból.

Még milliárdosabb lett az állami propagandán milliárdossá vált Balásy Gyula.

BELPOLITIKA

A múlt héten letartóztatott javítóintézeti igazgatóval kapcsolatban korábban több jelzés is érkezett a rendőrségre. Juhász Péter mindeközben 30 milliós terepjáróval járt be dolgozni, és az általa és az élettársa által a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lányok is a javítóintézetben dolgoztak, legalábbis névleg. Úgy tudjuk, az őt igazgatónak felterjesztő minisztériumi főosztályvezetőt figyelmeztették vele kapcsolatban, mégis kinevezték.

photo_camera Fotó: Közösségi médiás képek

Hende Csaba nem teljesítette az alkotmánybíróvá válás egyik feltételét, de szerencsére volt egy másik.

Magyar Péter közvetlen elnökválasztást akar.

Papírforma: Dobrev Klára lett a DK új elnöke.

Gyula fideszes polgármestere beszólt a nemzeti oldalnak és a drogügyi kormánybiztosnak is Pogány Induló miatt.

Kalapáccsal verte be Jeszenszky Géza fejét egy 70 éves férfi, aki már korábban is rátámadt, letartóztatták.

GAZDASÁG

Sztrájkbizottság megalakításáról döntöttek a BKV-nál, Karácsony Gergely pénteken a kormányzati elvonások elleni tiltakozásul 10 percre leállítja a tömegközlekedést.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Tavaly 50 milliárdos veszteséget produkált a MOHU.

Hiába az állami gondviselés, veszteséges lett Orbán kedvenc lapja.

Klímára gyűjt az egri kórház.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő öt évre visszamenőleg követel csaknem félmilliárdos bérleti díjat a romák országos önkormányzatától.

OROSZ–UKRÁN HÁBORÚ

Több mint 3000 kilométeren át szállíthatták észrevétlenül a Pókháló-hadművelethez használt drónokat. Másnap alig egy óra után megszakadtak az Oroszország és Ukrajna közti béketárgyalások. Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanácsot, ami előtt Szijjártó Péter az orosz külügyminiszterrel egyeztetett. (A Nézőpont vezetője, Mráz Ágoston Sámuel 2023-ban még azt vezette le, miért lehetne abszolúte önző alapon is Magyarország érdeke az ukrán csatlakozási folyamat.)

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Védelmi Tanács ülésén a Karmelita kolostorban 2025. május 13-án. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A brit miniszterelnök háborús konfliktusra készíti fel a hadsereget.

KÜLFÖLD

Tizedszázalékokon múlt, de az egész régióra hatással lehet a lengyel jobboldal visszatérése: az agitpropból kikupált fociultra a végén csak lenyomta a túlfésült libsit, de nemcsak ezért elégtétel Orbánnak Nawrocki győzelme. Donald Tusk bizalmi szavazást kér.

photo_camera Trzaskowski-rajongó szemellenzőben. Fotó: FRANCOIS DEVOS/Hans Lucas via AFP

Sós cunami fenyegeti Parajdot, pedig 500 km-re van a tengertől: egyre nőnek a víznyelő lyukak, ha beomlik a felszín, lavinaként zúdulhat le a víz a falu szélére, közben odabent vízalatti drónokkal próbálják felmérni a helyzetet. Az egyik nagy kérdés az, hogy szivattyúzás esetén hová lehetne tenni több millió köbméter sós vizet.

Váratlanul kitört az Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja még félmillió év után is tud meglepetést okozni: a hétfői kitörését ritka piroklaszt-ár követte, ami akár 100 km/órával is lezúdulhat, így lehetetlen elmenekülni előle.