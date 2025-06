Tuzson Bence szerint legyen a Pride a Kincsem Parkban, mert lehet rajta vonulni körbe-körbe

Akárhogy is hablatyolnak erről a Kormányinfón, gyakorlatilag betiltották a Budapest Pride-ot, legalábbis idén már nem tarthatják meg azt úgy, hogy eddig 30 éven át, a belvárosban, közterületen tették.

A kormánypárti Index erre bedobta, hogy a rendőrség a Kincsem Parkot ajánlotta a szervezőknek az idei Pride helyszíneként. A BRFK ezt 11 órakor közleményben cáfolta: „Rendőrségi forrásra hivatkozó sajtóhírek szerint a Pride megtartására vonatkozó bejelentésre »az illetékesek (…) a Kincsem Parkot fogják javasolni a szervezőknek«. A Budapesti Rendőr-főkapitányság, mint gyülekezési hatóság cáfolja az értesülést: a BRFK ilyen javaslatot nem tett!”

Három órával később az egykori Tiktok-pionír, Tuzson Bence igazságügyi miniszter egy erkélyről üzente meg, hogy „nem csoda”, hogy a rendőrség megtiltotta a Budapest Pride megszervezését, hiszen a belvárosban megtartott rendezvény esetén a gyerekek jogai nem lennének biztosíthatók.

Hogy a gyerekek jogait hogyan sérti a Pride, az máig nem derült ki, egyszerűen csak törvényt hoztak róla, hogy sérti. Márciusban megkérdeztem Gulyás Gergelyt a Kormányinfón, hogy ha a Budapest Pride-ot most a gyerekvédelemre hivatkozva tiltották be, akkor ezek szerint 15 évig sérültek a gyerekek jogai, elnézést kérnek-e amiatt, mert 15 év kétharmad után csak most léptek fel egy évente egyszer megrendezett felvonulással szemben, ami – a kormányzat narratíva alapján – potenciálisan gyerekek tömegeinek az egészségét károsíthatta meg. (Gulyás szerint eddig azért volt Pride, mert az amerikai nagykövet vonult az elején, és a két csizma közül, ami eddig a mellkasukon volt, az egyik – az amerikai – lekerült. Arra nem tudott válaszolni, hogy mit tiltanának még be, ha lehetőségük lenne rá, csak külföldi nyomásra nem tehetik meg.)

Tuzson Bence azt is hangsúlyozta, hogy a rendőrségi tiltás mindez nem azt jelenti, hogy a gyülekezési joggal ne lehetne élni – a gyerekek jogainak maximális tiszteletben tartása mellett(!) –, ezért azt javasolta a szervezőknek, a rendőrségnek és a Belügyminisztériumnak, hogy jelöljenek meg egy új helyszínt a rendezvény megtartására.

Ez pedig legyen a Kincsem Park, az ugyanis nagy, biztonságos, lehet rajta vonulni is – itt a kezével mutatta, hogy a 30 év után betiltott Pride-on, a melegek jogaiért zárt helyen felvonulni óhajtók a lóversenypályán körözhetnének –, és biztosítható az is, hogy a gyerekek semmiképpen sem találkozhatnak a rendezvénnyel.

Mindezt az igazságügyi miniszter adta elő.