A honderű egy személyben: fedezd fel a világot Tuzson Bencével, az eszeveszettül lelkes fideszes influenszerrel!

Te tudtad azt, hogy Tuzson Bence egyike a méltatlanul mellőzött, felháborítóan alulértékelt, durván félreismert, csúnyán félreértett fideszeseknek?

Holott az életrajza alapján valójában egy korokon átívelő, felkészült, modern jobboldali politikus, akit neveztek már a legbefolyásosabb fideszesnek, akit senki sem ismer.

A politikus 1972-ben Budapesten született, az 1990-es évek elején Ausztriában és az USA-ban tanult (később Houston tiszteletbeli polgára és jószolgálati nagykövete lett), majd a Pázmányon történelem-magyar szakot és az ELTE-n jogot végzett. Ezután a Kötter Tamás álnéven ismert, újabban puskákkal pózoló fideszes influenszerrel, Biczi Tamással ügyvédi irodát alapított, ami 2003-tól 2014-ig volt aktív.

Közben már a rendszerváltás óta politizált, 1989-től az MDF, 1996-tól az MDNP I. és XII. kerületi szervezetében, egyben a Fidelitas tagja is volt. 1998-tól 2006-ig XII. kerületi fideszes önkormányzati képviselő volt, 2013-tól a Fidesz Pest Megye 5. választókerületének elnöke, 2014-től a térség parlamenti képviselője. Akkor a Fidesz-frakció szóvivője lett, majd a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkáraként, 2018-től a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkáraként dolgozott, 2020 óta pedig Rogán Antal keze alatt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtikáraként munkálkodik.

A nős, ötgyerekes politikusnak még a családfája is impozáns: az 1600-as évekig vezeti vissza, ősei közül többen fegyverrel vagy ügyvédként harcoltak az 1848-as szabadságharcban, Bem tábornok mellett harcolt például Tuzson János honvéd alezredes, aki Székelyföld utolsó csatáját vezette a Nyerges-tetőn. Tuzson Bence dédapja pedig Tuzson János botanikus professzor volt.

Csakhogy, ahogy azt egy nagy fidelitasos gondolkodó mondta: „nem olyannak kell lenni, hanem aznak”. A magyar közélet egyik sajátossága, hogy itthon a polihisztor kormánypárti politikusok nem szorítkozhatnak arra, hogy kifejezetten a szakterületükkel foglalkozzanak: Áder János eddigi államfő a klímaváltozás önjelölt nagykövete volt, Orbán Viktor kormányfő legfontosabb témája a foci, Kövér László házelnök figyelmét a homoszexualitás vonzza nagyon, Németh Szilárd honvédelmiminiszter-helyettes pedig fegyverek helyett zsírban áll bokától tokáig.

Így hát ilyen előélettel, tapasztalattal és képességekkel nem csoda, hogy Tuzson Bencét is megtalálta élete pluszmunkája, vagy talán hivatása. Ha már a Pesti Tv-nek nem ment, az 50 éves ügyvéd-államtitkár lett hivatott megszólítani a fiatalokat, és tavaly ősz óta a Tiktokon a leglazább tiniket is lepipálva, elképesztő svunggal mutatja be a politikusi munkát és a fővárost.

Sőt, mintha csak Kudlik Júlia a született volna újjá a Metaverzumban, a több mint 56 ezer követője az egész világról tanulhat érdekes dolgokat a fideszes influenszertől. Mindezt pedig baromi szórakoztatóan, egy pantomimes mimikájával és egy született humorista időzítésével képes nagyon szórakoztató formába önteni.

Azt hiszem, kimondhatjuk: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőnek Tuzson Bence mellett a Tiktokon csak egy How dou you do, fellow kids?-re futja.

Végül álljon itt a több ezer milliárd forintos kérdés Tuzson Bencétől:

(Címlapi gif és fenti kép: Botos Tamás)