Minden idők legnagyobb Roland Garros-döntőjét nyerte meg Alcaraz

Összejött a legjobban várt döntő a Roland Garroson: a címvédő spanyol Carlos Alcaraz a világelső olasz Jannik Sinnerrel játszott.

Egészen eddig egyikük sem veszített még Grand Slam-döntőt. Sinner háromszoros GS-győztes, de salakon még nem nyert. Ráadásul miután januárban győzött az Australian Openen, három hónapos - igen enyhe kényszerpihenőn - volt doppingvétség miatt. Így csak 18 meccset játszott idén, egyszer kapott ki, pont Alcaraztól. Sőt a legutóbb négy meccsükön mind a négyszer a spanyol nyert. Alcaraz mindhárom borításon nyert már, neki 4 GS-címe volt most vasárnapig.

Már a legelső gém is azt mutatta, hogy óriási csata lesz. Sinner kezdte az adogatást, de a nagy tempóban kezdő Alcaraznak három bréklabdája is volt. Végül Sinner hozta a gémet, ami 12 percig tartott. 2-2-nél a spanyol brékelt, de az olasz azonnal visszabrékelt. Ezután fölénybe került Sinner, és 5-4-nél után egy újabb brékkel meg is nyerte az első játszmát. 1-0 Sinnernek.

Kisebb gödörbe került Alcaraz, Sinner gyorsan elvette az adogatását a második szettben is, és sorozatban 5 gémet nyert. 5-3-ig úgy tűnt, hogy Sinner simán hozza a második játszmát, de akkor Alcaraz brékelt és szettben maradt. 6-6-ig elmentek, a rövidítésben az olasz volt a jobb, és 2-0-ra állt már. 2-0 Sinnernek.

Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

A harmadik játszmában Alcaraz azonnal elvette az olasz adogatását, de után azonnal elveszítette a sajátját. A spanyol egyre jobban játszott, újra elvette Sinner adogatását (1:3-ra vezetett ezzel), de ez a játszma sem lett sima. Hiába vezetett 5-3-ra Alcaraz, és adogathatott, nem lett meg a szett, mert Sinner brékelt. De a spanyolt nem törte meg, Alcaraz elvette Sinnertől az adogatását és 2-1-re szépített.

A negyedik játszma aztán felülmúlt mindent. 3-3-ig mindenki hozta az adogatását, ekkor az olasz viszont brékelt, hozta a saját adogatását is, 5-3-ra vezetett. El is dönthette volna a meccset, mert Alcaraz adogatott ugyan, de az olasz 0-40-re vezetett. A spanyol ebből jött vissza, három meccslabdát hárítva, de még mindig 5-4 volt az olasznak és ő adogatott. Alcaraz minden mindegy alapon kezdett játszani, bejött neki, egyenlített és a meccsben maradt (5-5). Eljutottak a rövidítésig, ahol a spanyol sokkal jobb volt és 0-2-ről kiegyenlítette a meccset 2-2-re.

Fotó: ALAIN JOCARD/AFP

Sinner láthatóan fizikai problémákkal küzdött, Alcarazon viszont nyoma sem volt fáradtságnak, minden pont után hergelt magát és élvezte a közönség biztatását is. A döntő játszmában gyorsan el is vette Sinner adogatását, aztán hozta a saját szerváját. De Sinner nem omlott össze, nem adta fel, meg-meg villant, hozta innentől a szerváit, ahogy Alcaraz is. De 5-4-es vezetésnél a spanyol adogathatott a meccsért. Alcaraz magabiztossága megingott, az olasz 0-30-ra vezetett, de a fordulópontot az jelentett, amikor egy elérhetetlennek tűnő ejtést is beért az olasz a döntő 5. órájában, és végül kiegyenlített 5-5-re. És innentől mentális fölénybe került Sinner, óriási csatában, valahonnan energiát merítve megnyerte az adogatását, ezzel 6-5-nél először vezetett a döntő játszmában. Alcaraz nem hibázhatott, megint hatalmas küzdelem jött, amit a spanyol egészen kivételes megoldásokkal nyert meg, és alakította 6-6-ra a döntő játszmát.

Miután döntő játszma, 10 pontig tartó rövidítés jött. A spanyol elővette a legjobb teniszét, és 7-0-ra elhúzott. Sinner hozott ugyan két adogatást, de Alcaraz nem állt le, és 10-2-re megnyerte a rövidítést.

Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

Öt és fél órás, fantasztikus színvonalú és hihetetlenül fordulatos meccsen, 0-2-ről fordítva lett 5-szörös Grand Slam-győztes Alcaraz. Mindössze 22 évesen. Éppen annyi idősen, mint amikor Rafael Nadal megnyerte a saját 5. Grand Slam-tornáját.

Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)-Jannik Sinner (olasz, 1.) 4:6, 6:7 (4-7), 6:4, 7:6 (7-3), 7:6 (10-2)