Mi történik Los Angelesben, hogy már a hadsereget kellett bevetni, és Kalifornia liberális kormányzójának letartóztatása is szóba került?

A leghevesebb vasárnapi összecsapások a belvárost átszelő egyik autópálya menték voltak Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Ezen cikk publikálásakor, magyar idő szerint hétfőn délelőtt tíz óra tájban még rendőrségi helikopterek köröznek Los Angeles belvárosa fölött, ahol harmadik napja tartanak a békés tüntetések és az erőszakos tiltakozások az idegenrendészet, vagyis az ICE razziái miatt. És ahol Donald Trump elnök az 1960-as évek óta először vetette be úgy a hadsereget tüntetők ellen, hogy azt nem az adott állam kormányzója kérte tőle.

Los Angelesben nemrég múlt csak éjfél. A vasárnapi események nagyrészt a belváros egyetlen körzetében, a Metropolitan Detention Center nevű börtön környékén zajlottak - derül ki a New York Times közvetítéséből. A kivezényelt katonák egy részét is itt vetették be. Napközben volt tömegoszlatás, az összesen maximum pászáz tüntető egy időre elfoglalta egy belvárosi autópálya egyik oldalát, volt rendőrdobálás tárgyakkal és betondarabokkal, lángoló útakadályok építése és könnygázazás is, de estére már csak pár tucatnyi tiltakozó akciózott. Ők viszont motiváltak voltak.

Kisebb, elszigetelt, erőszakos csoportok a belváros néhány más pontján is akcióztak hétfőre virradóra.

A konfliktus a jelek szerint ezzel együtt sokkal intenzívebb a politikusok által kedvelt médiafelületeken, mint az utcákon. A Los Angeles-i zavargások kezd igazi 2025-ös konfliktussá válni, aminek az a lényege, hogy ki miként értelmezi a mindenki által látott, de verbálisan erősen manipulált képeket.

Ez még szombaton történt. Fotó: APU GOMES/Getty Images via AFP

Donald Trump elnök és az adminisztráció hétfőre virradóra is úgy kommunikálnak, mintha egész Los Angeles lángokban állna, a várost mexikói zászlókkal vonuló illegális bevándorlók foglalták volna el és az teljes anarchába merült volna. A város polgármestere és az állam kormányzója arról beszélnek, hogy a túlnyomórészt törvényes és békés, apró részben erőszakos és törvénytelen tiltakozások abszolúte kezelhető mederben folytak és az elnök szándékosan, a saját politikai érdekeinek megfelelően szította fel a feszültséget.

A hadsereg bevetésének propagandajellegét nem enyhítette, hogy Trump elnök szombaton már kitweetelte, hogy milyen sikeres volt a Nemzeti Gárda bevetése, amikor kiderült, hogy még meg sem jelentek a katonák az utcákon. A hangulatot nem enyhítette, hogy Trump bevándorlásügyi „cárja”, vagyis elnöki megbizottja kilátásba helyezte Kalifornia tiltakozó kormányzójának letartóztatását. Gavin Newsom emiatt vasárnap éjjel olyanokat nyilatkozott. a tévében, hogy „gyere, keményfiú és vigyél el”.

Newsom kóstolgatása mutatja, hogy Trumppal szemben egyik hozzáállás sem eredményes: a demokrata kormányzó nyitott, kompromisszumkész figurát hozott az elnök megválasztása óta, ez lett az eredménye.

Jim McDonnel, a város rendőrfőnöke az éjszaka azt nyilatkozta, hogy a tiltakozások „egyre rosszabbak és erőszakosabbak”. A főrendőr szerint nem az ICE akciói ellen tüntetől váltak erőszakossá, hanem azok balhéznak akik „mindig is szoktak”. Úgy tűnt, hogy McDonnell a tiltakozások egy részét szervező szélsőbaloldali szervezetekre utalt.

Newsom kormányzó szerint Trump túlterjeszkedett a hatókörén, amikor a helyzet eszkalálása végett kivezényelte a nemzeti gárdát. McDonnell rendőrfőnök hétfőre virradóra azt mondta, hogy a demonstrációk kezdetén nem tartották indokoltnak, hogy a Nemzeti Gárda segítségét kérjék, de a vasárnapi erőszakos felllépést látva át kellett értékelniük az álláspontjukat.

Newsom legutóbbi tweetjében így foglalta össze a helyzetet:

1.) A helyi rendfenntartóknak nem volt szükségük külső segítségre 2.) Trump mégis beküldte a hadsereget - hogy káoszt és erőszakot szítson. 3.) Trumpnak ez sikerült. 4.) A helyzet ezért destabilizálódott és most több rendfenntartót kell odeküldenünk, hogy eltakarítsunk Trump után.

Trump olyanokat posztolt az éjszaka a Truth-ra, hogy

TARTÓZTASSÁK LE AZ ARCMASZKOT VISELŐKET MOST!

Nagyon rosszul néz ki a helyzet L.A.-ben, VESSÉK BE A HADSEREGET!

és

Fizetett lázadók.

De az elnök ennek ellenére nem élt az 1807-es Insurrection Act nevű lázadásellenes törvény adta lehetőségekkel, amik felhatalmaznák a hadsereg még szabadabb bevetésére. Hegseth hadügyminiszter mindenestre arról beszélt, hogy a közelben állomásozó tengerészgyalogosok készel állnak.