Orbán olyan posztot osztott tovább a Harcosok Klubjában, amely szerint Magyar Péter súlyos alkohol- és drogproblémákkal küzd

Pünkösd hétfőn a napjáról beszámoló Orbán Viktor – vagy a nevében a Harcosok Klubja adminja – megosztott egy linket az online küzdők csoportjában ezzel a felvezetéssel: „Úgy látom, odaát elmentek otthonról. Baj van a toronyban. Tágult tudattal nem jó színpadra lépni.”

Orbán a Bennfentes.netnek ezt a posztját osztotta tovább a híveinek:

Ebben a lejáratókampányokra a Fidesz propagandában szívesen használt, a volt magyarnemzetes Pósa Károly által működtetett Bennfentes arról írt, hogy Magyar Péter egyre súlyosabb alkohol és drogproblémákkal küzd. Hogy menyire megbízható forrás a Bennfentes, azt pontosan bizonyítja, hogy a posztot olyan lapok osztották csak meg, mint a Vadhajtások, a Minden szó vagy a hírhedten lázárista hódmezővásárhelyi Promenád24. (Magyar nagyon sokat ütötte a hétvégén a MÁV miatt Lázár János közlekedési minisztert, még énekelt is neki búcsúdalt, ezt is felemlegette a Bennfentes.)

És Orbán Viktor osztotta még tovább ezt a posztot.

A miniszterelnök által is terjesztett poszt egyébként már nem elérhető a Facebookon, és a Bennfentes oldalán sem látható.

De a maga módján Orbán folytatta ezt a vonalat. Kedden éppen Pócs Jánosnak azt a videóját osztotta meg a hívei között, ezzel a felszólítással, hogy „Pócs János rendet rakott, nézd meg a videóját!”, aminek a végén a Fidesz jászsági képviselője azt üzeni Magyarnak, hogy legyen bátor, jöjjön el Lázár János jászberényi fórumára, kérdezzen, énekelhet is, csak ne legyen beszívva.

A Fidesz hivatalos kommunikációjában nyíltan eddig nem jelent meg, hogy alkohol- és drogfüggőséggel gyanúsítsák Magyart. Ugyanakkor a Tisza elnöke április 28-án arról beszélt, hogy a hozzájuk eljutó információk szerint őt kábítószerrel, illetve szexvideókkal akarja lejáratni a Fidesz.

Szerinte akár drogot is elhelyezhetnek az ő, vagy valamelyik munkatársa autójában, ingatlanában, ezt készítették elő a drogszabályok szigorításáról is. Azt is mondta, hogy sem ő, sem kollégái nem fogyasztanak kábítószert, sőt, hajlandóak magukat akár hetente nyilvános drogtesztnek is alávetni – ezt várja el a fideszes politikusoktól is, itt külön emelte ki Deutsch Tamást.

Arról, hogy hogyan működik a Harcosok Klubja és hogyan irányították az online katonákat akkor éppen Karácsony Gergelyre, itt írtunk.

Frissítés: Magyar Péter reagált a cikkre. Azt írta: „Itt szeretném jelezni a felcsúti szarkának, hogy ebből egy szó sem igaz. Ahogy korábban is, most is bármikor hajlandó vagyok alávetni magam bármilyen drogtesztnek. Akár a véremből, akár a hajamból is vehetnek mintát. Egy kérésem lenne, hogy Orbán hozza el ugyanerre a drogtesztre a vejét és a közvetlen munkatársait: Rogán Antalt, Deutsch Tamást, Szájer Józsefet és Habony Árpádot”. Üzent mást is Orbánnak:

„Ha olyan embereket keres, akik napi 2-3 üveg drága francia pezsgőt fogyasztanak, akkor csak nézzen körül kormányülésen.

Találkozunk ősszel az Iron Man-en?"