Trump további kétezer gárdistát és hétszáz tengerészgyalogost küldött Los Angelesbe

Mostanra összesen mintegy négyezer nemzeti gárdistát vezényelt Los Angelesbe a bevándorlás-ellenes razziák elleni tiltakozásokra reagálva a Trump-kormányzat. A szövetségi hatóságok szerint a hadsereg körülbelül hétszáz tengerészgyalogost is küld, ami rendkívül súlyos lépés, nagyon ritkán fordult eddig elő, hogy katonákat vetnek be belföldön. Kaliforniai politikusok azt mondják, ez példátlan katonai mozgósítás amerikai állampolgárok ellen, és a lépést diktatórikusnak tartják.

Könnygáz-felhőben a hatóság emberei. Fotó: DAVID PASHAEE/Middle East Images via AFP

Annak ellenére, hogy a hétvégén könnygázt és más kényszerítő eszközöket is bevetettek ellenük, a tüntetők hétfőn is folytatták a demonstrációkat, és a letartóztatott bevándorlók családtagjai könyörögtek szeretteik szabadon bocsátásáért. A súlyos hatósági fellépés hatására ráadásul országszerte elterjedtek a tüntetések az ICE ellen: New Yorkban, Chicagóban, Dallasban és San Franciscóban is több százan vonultak fel, utóbbi város történelmi latin negyedében.

Égő Waymo autó, amit tüntetők gyújtottak fel. Fotó: DAVID PASHAEE/Middle East Images via AFP

Az Egyesült Államok második legnagyobb városában, Los Angelesben a hétvégén kezdődtek tüntetések azokkal a brutális hatósági intézkedésekkel szemben, amelyek az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) letartóztatásai során történtek. Az ICE razziái helyi lakosokat, alkalmi munkásokat és vendéglátóhelyeket is érintettek. Még egy jelentős kaliforniai szakszervezet elnökét is letartóztatták, miközben közösségi megfigyelőként volt jelen az egyik razzián. Minderről ebben a cikkben írtunk.