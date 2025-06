Kubatov bejelentette, hogy a Fradi nem fizeti meg az MLSZ-nek a szurkolói rendbontásokért kiszabott bírságot

„Fellázadtunk”– ezzel kezdte az elmúlt tizenöt év eredményeit összefoglaló kurta Facebook-posztját kedden Orbán Viktor. És úgy tűnik, a pártigazgatója, Kubatov Gábor érzi a pártelnöki vibe-ot: Fradi-elnökként három napon belül kétszer is fellázadt szentnek hitt tehenek ellen. Igaz, némi meglepetésre mindkét lázadása Orbán kedvencnek gondolt nünükéi ellen irányul.

Kubatov Gábor

Miután hétfőn közölte, hogy az FTC megszakít minden kapcsolatot a miniszterelnök kedvenc napilapjával, a Nemzeti Sporttal – ami a túlélését is köszönhette már a miniszterelnöki kegynek –, most egy Facebook-posztja nyomán arról számol be az Inforádió, hogy az MLSZ-nek is nekimegy a Ferencváros. Kubatov ugyanis közölte: a klub nem fogja befizetni azt a bírságot, amit a szövetség a Fradi által elbukott kupadöntőn tapasztalt szurkolói rendbontásért szabott ki.

Igaz, Kubatov most csak megismételte, amit már a Magyar Kupa döntője előtt kijelentette. A Fradi elnöke azzal érvelt, hogy az MLSZ a saját jegyértékesítési rendszere alapján árusított jegyeket arra a meccsre, így semmi nem garantálta azt, hogy a fradisták közé ne kerüljenek olyanok, akiket az FTC korábban kitiltott a meccseiről. Az MLSZ erre akkor úgy reagált: a belépőjegyeket a magyar válogatott mérkőzéseinél is használt rendszeren keresztül értékesítik, és külön szektorokat jelölnek ki a két csapat szurkolói számára.