Macron betiltaná a közösségi oldalakat a 15 év alattiak számára

Emmanuel Macron francia elnök kedden közölte, hogy már a következő hónapokban betiltják a 15 éven aluliak számára a közösségi oldalak használatát Franciaországban.

Mindezt azután közölte, hogy kedden egy diák halálra késelt egy pedagógiai asszisztenst egy francia iskola előtt. „Nem várhatunk” – mondta Macron, aki azt is bejelentette, hogy az országban hamarosan életkor-ellenőrzést vezetnek be a késeket árusító weboldalakon is, hasonlóan a pornóoldalakhoz.

Macron közölte, hogy „masszív szankciókat” fognak bejelenteni, azt pedig már az X-en közzétett bejegyzésében jelentette be, hogy betiltja a közösségi oldalak használatát a 15 év alattiak számára. A Politico azt írja, a francia hatóságok azt már elérték, hogy bizonyos közösségi oldalakat, így az X-et, a Redditet, a Bluskyt és a Mastodont már rákényszerítsék a korhatár-ellenőrzésre, azzal, hogy „pornográf weboldalaknak” minősítik őket.

A pornóoldalakat érintő intézkedések június 7-én léptek hatályba, ennek hatására a Pornhub leállította működését Franciaországban.