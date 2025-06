Magyar Péter szerint hazaárulás és „a legsúlyosabb nemzetbiztonsági kérdés” a hadiipari cégek NER-kézbe játszása

Szerdán közös közleményt adott ki a nemzetgazdasági tárca, valamint a 4iG tőzsdei csoport, amelyben bejelentették, hogy kilenc kulcsfontosságú hadiipari cég kerül a miniszterelnök lányával Maldív-szigeteki nyaralásból magánrepülővel hazaérkező Jászai Gellért cégének tulajdonába; a részleteket itt írtuk meg.

A tranzakciót hazaárulásnak és „a legsúlyosabb nemzetbiztonsági kérdésnek” nevezte Facebook-posztjában Magyar Péter. A legnagyobb ellenzéki párt vezetője egyben azt követeli, hogy az Orbán-kormány azonnal állítsa le ezt az üzletet, és ígértet tett arra: ha ez nem történik meg, akkor „a leendő Tisza-kormány a hivatalba lépése első napján semmissé teszi a vonatkozó szerződéseket és felelősségre vonunk minden érintettet”.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök

Magyar Péter szerint főleg úgy aggályos az üzlet, hogy „a vevőként bejelentkező 4iG részvényesei között külföldi tulajdonosok is vannak”. A „külföldi tulajdonos” megjegyzés is nehezen értelmezhető. A formális vevő a közlemény szerint a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. lesz, amelynek egyedüli tulajdonosa a 4iG Nyrt. – erről viszont tőzsdei cégként eleve nyilvános, hogy 25,12 százalékban a német Rheinmetallé, amely egyébként társtulajdonos a kilenc cég közül is kettőben, Másrészt a tőzsdei közkézhányad miatt is lehetnek külföldi tulajdonosai a 4iG-nek – hogy rajtuk kívül utalt-e még valakire Magyar, azt nem tudni, az viszont szintén figyelemreméltó, hogy nem hangsúlyozta: Jászai Gellért révén a NER egyik kedvenc cégéről van szó. Csak egy helyen említ annyit, hogy „a haza biztonsága nem lehet kétes hírű oligarchák biznisze”.

Amelyben egyébként tőzsdei cégként Magyarnak is van részesedése, derül ki a posztból. De lényegében már csak egy napig: „Én ebben a hazaárulásban nem veszek részt, így jelzem, hogy a soron következő tőzsdei napon, azaz holnap reggel azonnali hatállyal eladom a tulajdonomban lévő 4iG részvényeket 1 db kivételével”. A mai bejelentés után várhatóan kilő a papírok árfolyama, szóval ez ügyes húzás, de természetesen Magyar nem ezzel a szándékkal magyarázza a döntését. Azt is írja, hogy szimbolikusan (az 1 darab részvénnyel) azért marad tulajdonos, „hogy a magyarok érdekét tudjam képviselni a cég közgyűlésein és követeljem, hogy a vállalat álljon el a tranzakciótól, vagy ha az üzlet megvalósul, akkor térítésmentesen szolgáltassa vissza a hadiipari cégeket az állam tulajdonába”.

„A padláskisöprésnek és a szabadrablásnak is van határa, Elvtársak!” – teszi hozzá, majd azt írja, hogy emiatt kellene üléseznie a honvédelmi bizottságnak. A bejegyzést azzal zárja: „szuverenitásvédelem, ugye elvtársak?!”