Az Aranycsapatnak állít emléket a Chelsea új idegenbeli meze

Az eredettörténete nélkül is jól néz ki a Chelsea frissen bemutatott 2025/26-os idegenbeli meze, mivel nem lesz rajta semmilyen nyomi szponzorlogó, a jól eltalált, anyagában csíkozott törtfehér alapszínt cserébe függőlegesen futó csinos vékony zöld és piros csíkok díszítik a mellrészén, az ujjak szegélyén pedig szélesebb zöld-piros sáv fut körbe.

A sztorija pedig az, hogy a mez mintája és színe egyszerre tiszteletadás a Chelsea múltja és a magyar Aranycsapat előtt.

Az Aranycsapat fehér alapú meze

A hetvenes évek elején volt egy lengendás Chelsea-edző, a korábban közel sem ennyire eredményes klubbal FA kupát és KEK-et is nyerő Dave Sexton, aki óriási rajongója volt a magyar Aranycsapat játékának és taktikai újításainak, amikből ő maga is vett át elemeket. Sexton akkora magyar fanboy volt, hogy a javaslatára vezették be a fehér alapon középen függőleges piros és zöld sávval díszített idegenbeli mezt.

Ilyen volt a Sexton által megálmodott magyaros mez.

Az új idegenbeli mezük erre a múltra utal, de széles sávok helyett jól kinéző, vékony magyar nemzeti színű csíkozással. Az angol focisajtó az Aranycsapatot máig „Magnificent Magyars"-nak, vagyis Csodálatos Magyaroknak becézi, ami igazságos, mert a kifejezés mindkét nyelv beszélőinek kimondhatatlan.

(via HVG)