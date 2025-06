Zárkózott volt, és rajongott az online lövöldözős játékokért a grazi iskolai támadó – közölte a helyi rendőrség Arthur A.-ról, aki két nappal korábban Ausztria történetének eddigi legsúlyosabb iskolai lövöldözését hajtotta végre.

A 21 éves, Graz közelében lakó elkövető korábban maga is a BORG Dreierschützengasse gimnázium diákja volt, de nem fejezte be tanulmányait. A férfi két engedéllyel birtokolt lőfegyverrel ölt meg 10 embert és sebesített meg sokakat egykori iskolájában, mielőtt magával is végzett.

A lövöldözés után a rendőrség átkutatta a férfi otthonát, ahol bombatámadással kapcsolatos elvetett terveket és egy működésképtelen csőbombát is találtak. A rendőrség továbbra is a támadás indítékának felderítésén dolgozik. A grazi klinika délután közölte, hogy a sérültek már mind elhagyták az intenzív osztályt, és a körülményekhez képest jól vannak.

Fotó: ERWIN SCHERIAU/AFP

Csak az FPS-nek élt

Michael Lohnegger, a stájerországi bűnügyi hivatal vezetője azt mondta, a támadó rendkívül visszahúzódó volt, és rajongott a belső nézetű (FPS) lövöldözős videójátékokért, ahol a játékos a főhős szemén keresztül látja az eseményeket. „Rendkívül zárkózott életet élt, nem akart részt venni valódi életben, inkább a virtuális térbe húzódott vissza” – mondta.

A támadó legközelebbi barátját is kihallgatták, és kiderítették, hogy emellett a férfi a virtuális térben is ismerősökre tett szert. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a támadás előkészítésében segítettek-e neki.

A mészárlás

A fegyveres támadás kb. 7 percig tartott, a támadó a lövöldözés elkezdése után 10 perccel egy mellékhelységben végzett magával. A támadás előtt pár perccel ért az iskolába, majd bement egy mosdóba, ahol egy vadászkéssel felszerelt övet csatolt magára, védőszemüveget és fejhallgatót vett fel, és egy Glock 19-es pisztolyt, valamint egy lefűrészelt sörétes puskát vitt magával. Válogatás nélkül lőtt az emberekre az iskola második és harmadik szintjén. Az egyik tanterem ajtaját szétlőtte, hogy bejuthasson. A diák áldozatok többségét nem ismerte, de az egyik tanárt igen, akit le is lőtt.

Második is utánozhatják

A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a jövőben mások megpróbálhatják utánozni az iskolai támadást. Csütörtökön a Bécsi Műszaki Egyetemen keltett riadalmat egy férfi, aki az épület bejáratához egy csomagot dobott, és azt kiáltotta, hogy az fel fog robbanni. Mint kiderült, a csomag nem jelentett valódi veszélyt.

Nem tudni, miért tette

A grazi rendőrség nem erősítette meg a helyi sajtó értesüléseit, miszerint a fiú iskolai zaklatás áldozataként bosszút forralt volna. „Nincs arra utaló bizonyíték, hogy valaha is haragot vagy elégedetlenséget érzett volna az iskola, diáktársai vagy a tanárok irányába” – mondta Lohnegger.

A gimnázium igazgatóhelyettese az ORF közszolgálati tévének azt mondta: a zaklatás kényes téma, de ha olyan eseményt is kiválthat, mint amilyen a keddi lövöldözés volt, akkor nagyobb érzékenységet kell tanúsítani a jövőben, hogy időben fel lehessen ismerni az ilyen szándékot.

A férfi búcsúlevelet és videót hagyott hátra, amiben bocsánatot kért a családjától, és köszönetet mondott nekik, de a támadás indítékát nem említette meg – közölte a rendőrség. (MTI)