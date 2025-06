Elindult az iráni válaszcsapás, az izraeli média szerint leszedték az első drónokat

Iráni források is megerősítették, hogy az éjszakai izraeli támadásban meghalt Hosszein Szalami tábornok, az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) főparancsnoka is. Szalami az iráni rezsim egyik legerősebb tagja volt, kifejezetten a keményvonalasok közé tartozott, aki 2019 óta irányította a nagy politikai és gazdasági befolyással is rendelkező katonai szervezetet.

