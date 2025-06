Az orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt nemzetbiztonsági kockázatot jelentő elemző a Pesti Srácok munkatársa marad

„Mint a PS főszerkesztője, nem tervezek változást a Georg Spöttlével kialakított munkakapcsolatban és elutasítom ennek a lejáratási kísérletnek a módszereit” – válaszolta Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője a Telexnek. A lap arra volt kíváncsi, továbbra is együtt dolgoznak-e majd Georg Spöttlével.

A Direkt36 csütörtökön írta meg, hogy még a magyar elhárítás is nemzetbiztonsági kockázatnak tartja a kormánypropagandista Georg Spöttlét. Egy ismerőse ugyanis azért bukott meg egy nemzetbiztonsági ellenőrzésen, mert jó kapcsolatban van a magyar kormánymédiában orosz propagandát terjesztő, az orosz titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló Spöttlével. Maga Spöttle amúgy nem tagadt, csak terelt amikor a cikk állításairól kérdezték.

A Pesti Srácokon azóta is szinte naponta jelennek meg „külpolitikai elemzések” Spöttlétől, most is az ő egyik írása van vezető helyen.