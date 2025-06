Orbán Viktor azzal büszkélkedik, hogy 36 éve hazaküldte az oroszokat, és ebből levonja az EGYETLEN lehetséges következtetést

„– Jó, tudom, milyen tartózkodó és gőgös vagy. De látod, ennek semmi értelme. Hidd el, rájöttem, hogy semmi értelme… Majd elmagyarázom neked… Magad is belátod majd, hogy nem (…)

Egyszerre elcsuklott a hangom, lehorgasztottam a fejem, és egészen halkan és zavartan felemeltem a kezem, és zavartan mosolyogva suttogtam:

– …Hát mit tegyek?… hát azt nem lehetett, ahogy te gondoltad. Hidd el, kérlek, nem lehetett… én próbáltam… de igazán nem lehetett…” (Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel)

Ma 36 éve, hogy az akkor 26 éves Orbán Viktor 1989. június 16-án, Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai újratemetésének napján elmondta azt a beszédet, amelyet egyrészt mára akként keretez, hogy „ezen a napon dőlt meg a kommunista rendszer Magyarországon”, és amelyben másrészt azt követelte, hogy a szovjet (orosz) csapatok vonuljanak ki Magyarországról. Beszélt „az orosz birodalom feltétlen szolgálatáról és a párt diktatúrájáról”, valamint arról, hogy „ma sem engedünk a ’48-ból, így nem engedünk ’56-ból sem”.

Az évfordulóról Orbán előbb videóval, majd hétfő reggel fotós Facebook-poszttal is megemlékezett. És a mai Orbán, aki a 36 évvel ezelőtti Orbánnak a talán legrosszabb rémálmait megvalósítva lett mára Moszkva egyik legengedelmesebb kiszolgálója és feltétlen híve, eljutott az orosz birodalom elleni harcosból odáig – nem részletezett és ép elmével valószínűleg nem is magyarázható gondolatmenet során –, hogy… De át is adom a szót az Államférfinak:

„Az oroszokat hazaküldtük. Egy birodalmat már meglékeltünk. Most jön a második – már ha Brüsszel birodalomnak képzeli magát.”

Tehát a szövetségi rendszer, amihez Magyarország önként csatlakozott – a 2003-as népszavazáson a válaszadók 83,76 százaléka mondott rá igen, oké, nem egy nemzeti konzultáció, mondjuk nem is lehetett trükközni vele –, és amelynek köszönhető a 2022 előtti bő tíz év összes gazdasági vívmánya, valamint az, hogy Orbán köre, a családja és a barátai (ld. „Mészáros Lőrinc”) felfoghatatlan vagyonra tettek szert mára egy olyan birodalom lett, amely ellen már nem elég a bot a küllőbe. Olyan birodalom, mint az a Szovjetunió volt, amely az 1940-es évek végétől 1989-ig uralta Magyarországot, emberek százainak halálát, tíz-, ha nem százezreinek meghurcolását okozva. És amely, úgy látszik, továbbra is uralja Orbán Viktort.