Kiválóan öregedett a nagy magyar jogtudós, Nagy Márton nyilatkozata az inkasszóról

Nagy Márton 2025. január 20-án. Fotó: Németh Dániel/444

Több polihisztor is ül a kormányban, de a legnagyobb marmagasságú lova közülük Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek van. A fideszes Herman Ottó május 29-én a Facebookon próbálta verbálisan alázni Karácsony Gergely főpolgármestert a Budapest szívatására kitalált úgynevezett szolidaritási hozzájárulás ügyében, jogi szakkérdésben kioktatva őt.

A dolog közvetlen előzménye az volt, hogy a kormány május 29-én annak ellenére levonta a főváros számlájáról a szolidaritási hozzájárulás első, 10,2 milliárd forintos részletét, hogy annak a hétnek az elején Karácsony azonnali jogvédelmet kért az inkasszó ellen.

A főpolgármester azonnal jelezte, hogy az inkasszózás szerinte már csak azért is törvénytelen volt, mert a jogvédelmi kérés benyújtása már önmagában jogvédelmet jelent.

Nagy Márton május 29-ei bejegyzése erre reagált. Azzal kezdődött, hogy „Senki sem áll a törvények és jogszabályok felett, a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek meg kell fizetnie!”

Nagyból ezek után előtört a tanítványát gunyorosan osztó jogtudós és elmagyarázta Karácsonynak, hogy a jogvédelem eleve nem vonatkozhat az inkasszózásra:

„Az inkasszó ebben az esetben az adóbeszedés egyik módja, nem pedig egy közigazgatási eljárás része. Ezért azzal szemben a jogvédelmet nem lehet gyakorolni."

A Fővárosi Törvényszék ehhez képest most úgy döntött, hogy törvénytelen volt az inkasszózás, helyt adott az azonnali jogvédelem iránti kérelemnek, sőt ezen felül azt is elrendelte, hogy a Kincstár kamatostól utalja vissza Budapestnek a számlájáról törvénytelenül leemelt bő tízmilliárdos összeget. Vagyis nemhogy lehetséges jogvédelmet gyakorolni inkasszózással szemben, de azt Budapest meg is kapta. Az is igaz, hogy Nagy – aki már bejelentette, hogy vizsgálják a bíróság döntését – nem a jogi, hanem a gazdasági szakértelme miatt ül a kormányban, ennek gyümölcseit pedig minden pénzből élő magyar jól ismeri és értékeli.