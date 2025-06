Ali Hamenei reagált a Trump-követelésekre: „A csata csak most kezdődik, nem lesz kegyelem a cionistáknak”

Nem kerültek nyilvánosságra hivatalos információk az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsának kedd esti megbeszéléséről. A BBC összefoglalója szerint a konzultáció 1 óra 20 percen át tartott, és annak a megvitatása volt a témája, hogy Amerika csatlakozzon-e Izraelhez az iráni nukleáris létesítményéek elleni támadásokban.

A CBS News arról számolt be, hogy nincs teljes egyetértés Donald Trump és legközelebbi tanácsadói között a kérdésben.

Miután az amerikai elnök a múlt pénteken kezdődött izraeli–iráni háború első napjaiban arra biztatta a feleket, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, most már – a nemzetközi sajtó ezt feltételezi – felmerül, hogy az USA közvetlenül is beavatkozhat. Értesülések szerint a lehetséges célpont a nagyon mélyen a fölfelszín alatt található Fordo urándúsító telephely, az első számú iráni nukleáris létesítmény, amelyet az izraeliek hagyományos fegyverei képtelenek elérni, az amerikaiaknak viszont megvannak az eszközeik ehhez is.

A Maxar Technologies műholdfelvételén a Fordo nukleáris létesítmény felszíni része látható Fotó: -/AFP

Ami biztos, az az, hogy a megbeszélés után Trump felhívta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, de hogy miről tájékoztatta, egyelőre nem derült ki.

Lényeges információ lehet, hogy a New York Times szerint az irániak a rakétáikkal célba vették az Egyesült Államok közel-keleti bázisait, és készek lennének azonnali válaszcsapást indítani, ha az amerikaiak megtámadnák őket.

Trump elképzeléseinek változását jelezheti, hogy még a tanács tanácskozása előtt három háborús posztot tett közzé a Truth közösségi oldalon, amelyekben feltétel nélküli kapitulációt követelt Irántól, illetve azt írta, hogy tudják, hol van Ali Hamenei, Irán politikai-vallási vezetője, de nem akarják likvidálni, „legalábbis egyelőre”.

Később Hamenei több posztban reagált erre az X-en, mondván, nem lesz kegyelem a cionisták számára, és „a csata csak most kezdődik”.

Izrael és Irán az éjszaka folyamán a „szokásos módon” lőtte egymást, rendkívüliként értékelhető fejleményekről nem érkeztek hírek, noha Irán állítólag hiperszonikus rakétával is megcélozta Tel-Avivot.