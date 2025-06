Orbán Lady Gaga Judas című számára küzd meg a külföldi érdekek képviselőivel a Fidesz újabb videójában

Erős hónapot zárhatnak majd a Fidesz socialös munkatársai június végén, hiszen alig pár napja, hogy megírtuk, Orbánék már az AI-t is harcra fogták és Ukrajnában harcoló magyar csapatokról, meg koporsókról készítettek videót, illetve, hogy Szentkirályi Alexandra legyártotta az azóta már külön utóéletet élő csomagtartós videóját, amit Menczer Tamás szerint nagyon helyesen tett és még közel sincs itt a vége, hiszen jövő héten lesz vagy nem lesz a Pride. Ez utóbbinak a fényében külön érdekes a Fidesz újabb videója, amit csütörtökön tettek közzé a párt hivatalos Facebook oldalán, amire olvasónk hívta fel a figyelmet.

A montázsban különböző ellenzéki képviselők láthatóak, mint a külföldi érdekek képviselői, miközben a háttérben Lady Gaga Judas című száma szól, amiben Gaga épp azt énekli, hogy

Le fogom taszítani, letaszítom őt, le, le

Egy király korona nélkül, király korona nélkül

Majd feltűnik Orbán Viktor és egy: „de van akinek a haza az első! 🇭🇺🇭🇺🧡” felirat, miközben Gaga már ott tart, hogy

Én csak egy szent bolond vagyok, ó, baby, ez olyan kegyetlen

De még mindig szerelmes vagyok Júdásba, baby.

Az alapból kissé nehezen értelmezhető üzenetet pedig tovább nehezíti a kontextus, hogy Lady Gagát széles körben meleg ikonnak tartják, akit sokan tisztelnek az LMBTQ+ közösség iránt tanúsított erőteljes támogatásáért és az LMBTQ+ jogok melletti kiállásáért. Gaga pedig gyakran beszél arról, hogy a meleg közösség kulcsszerepet játszott karrierje elindításában és támogatásában, ezért is vesz részt az LMBTQ+-aktivizmusban, és tűnik fel Pride rendezvényeken.

Ehhez képest a magyar kormány épp az elmúlt hónapokban hirdetett a Pride ellen nyílt küzdelmet, aminek részeként hónapok óta beszélnek arról, hogy be fogják tiltani, vagy hogy már be is tiltották a Pride-ot Magyarországon. Emellett pedig maga Orbán Viktor is többször kijelentette, nem lesz Pride az idén, legutóbb Szentkirályi Alexandrának a bécsi Pride-on hüledező fotói alá kommentelte oda a miniszterelnök:

Na, ez az, amit nem akarunk itthon!

De úgy néz ki, az „ez az”-ba az egyik legnagyobb meleg ikon nem tartozott bele. Persze hol van ez attól, amikor Szentkirályi Alexandra fiatalosan tiktokozó kormányszóvivőként egy kazah rapper Baszni fogok című számát felhasználva mutatta meg a fiatal követőinek, hogy milyen szép szögesdrótokat halmoztak fel a határkerítésen.