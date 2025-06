Több mint három hónap után kiengedték az idegenrendészeti őrizetből a Columbia egyetem diákját

Szabadon engedték Mahmoud Khalilt, a Columbia egyetem diákját, akit a Trump-kormányzat antiszemitizmus-ellenesnek titulált akciói során vettek idegenrendészeti őrizetbe és tartottak fogva több mint három hónapon át. Khalil bűne az volt, hogy kritikusan lépett fel Izrael gázai háborújával szemben, emiatt kiutasíthatják az Egyesült Államokból.

A 30 éves férfi helyi idő szerint péntek este távozhatott a Louisina állambeli táborból, és ekkor nyilatkozott a sajtónak is. „Bár az igazság győzedelmeskedett, ennek régóta meg kellett volna történnie, nem tarthatott volna három hónapig” – mondta. Hozzátette: „Fantasztikus emberekkel találkoztam bent, több mint ezer emberrel egy olyan helyen, ahol nem kellene lenniük.”

Arra a kérdésre, hogy palesztinbarát tevékenysége és megnyilvánulásai valóban nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek-e, Khalil azt válaszolta: „A Trump-adminisztráció rossz embert választott. De ez nem jelenti azt, hogy van megfelelő ember. Hogy van olyan, akit őrizetbe kellene venni azért, mert egy népirtás ellen protestál.”

Mahmoud Khalil szabadon bocsátásáért tüntető tüntetők Houstonban, 2025. június 8-án Fotó: REGINALD MATHALONE/NurPhoto via AFP

Mahmoud Khalil a Columbia egyetemen a gázai háború elleni tiltakozások egyik legismertebb arca volt. Ügyvédjei szerint semmilyen antiszemita megnyilvánulásra utaló bizonyítékot nem mutattak be ellene. Most az ügyében eljáró bíró is úgy ítélte meg, hogy az ügyészek nem tudtak olyan bizonyítékot felmutatni, ami indokolta volna a fogva tartását.

A szíriai származású Khalil a libanoni amerikai egyetem hallgatójaként végzett, utána nemzetközi fejlesztési projekteknél dolgozott, innen került a Columbia nemzetközi tanulmányok MA-képzésére. 2024-ben kapta meg az állandó tartózkodásra jogosító zöld kártyáját, minden szempontból jogszerűen volt az országban. Történetéről ebben a cikkünkben írtunk részletesen. (via Guardian)