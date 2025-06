Katar kivédte az iráni rakétákat, Amerika előre tudott a támadásról

Nincs jogilag megalapozott kerete annak, hogy Amerika a hétvégén iráni nukleáris célpontokat támadott - mondta Emmanuel Macron francia elnök hétfői oslói látogatása alatt.

"Ezeknek a csapásoknak nincsen semmilyen jogi alapjuk, még akkor sem, ha Franciaország egyetért azzal, hogy Irán nem juthat nukleáris fegyverhez."

Macron arról beszélt, hisz a népek szuverenitásában és a területi integritásban, ezért nem gondolja, hogy egy ország vezetőjének leváltásáról a nép helyett külső szereplők dönthetnének.

Hasonló kísérletek a legújabb kori történelemben félresikerültek, és nem nőtt a stabililtás.

A francia elnök arról is beszélt, hogy a teheráni Evin börtön ellen végrehajtott izraeli légicsapásnak "semmi köze a hivatalos kinyilvánított célkitűzéshez, az iráni atomprogram megsemmisítéséhez", és veszélyeztette iráni és külföldi civilek (köztük két francia fogoly) életét.

Az amerikai katonai támaszpontokat célzó iráni támadások után Macron az X-en a diplomáciához való visszatérésre szólított fel, hangsúlyozva: csak tárgyalásos úton lehet véget vetni "a káosz örvényének".

Hozzátette, Franciaország már 2015-ben is aktívan részt vett az iráni nukleáris program közös átfogó akciótervéről szóló tárgyalásokban, és hozzájárult olyan ellenőrzési és biztonsági mechanizmusok beépítéséhez, amelyek a mai napig érvényben vannak. Arról is beszélt, miután az Egyesült Államok 2018-ban kilépett a nukleáris megállapodásból, jelentősen meggyengült az ellenőrzési rendszer, és nehezebb nyomon követni az iráni atomprogramot is.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter a France 2 televíziónak adott interjújában a katonai akciót veszélyes eszkalációnak nevezte, és önmérsékletre szólította fel valamennyi érintett felet, hogy elkerülhető legyen egy további, ellenőrizhetetlen konfliktus elmélyülése. (MTI)