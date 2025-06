A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint Lánczi Tamás nem jogász, ezért véleményt közölt, amikor azt mondta, hogy az Átlátszóról szóló jelentésükben tények vannak

Második nekifutásra már megjelentek a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) képviselői a Fővárosi Törvényszéken, az Átlátszó által ellenük indított személyiségi jogi per tárgyalásán. Az első tárgyalást eredetileg május 20-án tartották volna, azonban az SZH képviselői nem jelentek meg a bíróságon. Lánczi Tamás elnök ezúttal is távol maradt, Pálvölgyi Ákos vizsgálati igazgatót küldte maga helyett.

A HVG tudósítása szerint az Átlátszó főszerkesztője, Bodoky Tamás a mostani tárgyaláson elmondta, mekkora károkat okoztak számukra a SZH állításai. Hivatkozott egy riportra, miszerint az SZH eljárása miatt őket említették a legtöbbször más sajtótermékekben, ezek közül 220 negatív megjelenés volt. Szerinte radikalizálódtak az ellenük szóló kritikus hangok, az sem véletlen, hogy Bede Zsolt a bíróság előtt szidalmazta őt.

Bodoky Tamás Fotó: Németh Dániel/444

Bodoky említette a nagytakarítási törvényjavaslatot is, aminek elfogadása esetén az SZH javaslatára feketelistára tehetnék az Átlátszót. Ezután minden állítást cáfolt, ami az SZH jelentésében szerepelt.

Az SZH ellenkeresetében azzal érvelt, hogy megállapításaik az elemzés és a vélemény fogalomkörébe tartoznak. Hírszerzéssel pedig azért vádolták meg az Átlátszót, mert létrehozott egy közérdekű adatigénylést elősegítő oldalt, a KiMitTud-ot. Szerintük arra képezték ki az átlátszósókat, hogy „visszaélésszerű, tömeges adatigénylésekkel” megbénítsák a közigazgatási szerveket. A hivatal emellett dezinformációval is megvádolta a lapot.

A per bírája Fotó: Németh Dániel/444

A tárgyaláson az SZH képviselője azt mondta, hogy minden ténybeli alapot nélkülöz az állítás, miszerint jelentésük negatív hatással lett volna az Átlátszóra. „Amennyiben negatív kritikát kaptak a jelentéssel kapcsolatban, akkor azt tudom mondani, hogy üdv a klubban” – mondta az ügyvéd.

Emellett azzal érvelt, hogy jogszabály kötelezi őket az értékelő és elemző tevékenységre. Jelentésükben pedig minden részletesen alá van támasztva. Az Átlátszó bűnei közé sorolta, hogy gyűlöletet keltenek a hivatallal és annak dolgozóival szemben, és állítása szerint emiatt már „zaklató magatartás” is előfordult ellenük.

Az ügyvéd azt is mondta, hogy Lánczi Tamás nem jogász, ezért „nem jogi értelemben használta” azt a kifejezést, hogy a jelentésükben tények vannak. Ehelyett csak „ténybeli alapokon nyugvó vizsgálati következtetést” vont le. Vagyis véleményt mondott. Az SZH értelmezésében pedig már az is hírszerzés, ha valaki információkat gyűjt és rendszerez. Akkor is, ha ezt cikkírás közben teszi.

A per októberben a bizonyítási szakasszal folytatódik.

Az SZH-t egyébként nemrég a Válasz Online is beperelte, miután a hivatal külföldi propagandának minősítette a lap Volodimir Zelenszkijjel készített interjúját.