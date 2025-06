Hiába figyelmeztette Trump Izraelt, hogy ne dobja le a bombákat, a légierő csapást mért egy iráni radarra

Donald Trump amerikai elnök láthatóan nagyon kiakadt az elmúlt órák történésein. Röviden az történt ugyanis, hogy először Trump bejelentette, hogy létrejött a tűzszüneti megállapodás Irán és Izrael között. Ezt előbb Irán, majd Izrael is nyilvánosan elismerte. Alig telt el 2,5 óra, Izraelben megszólaltak a szirénák, az izraeli hadsereg pedig Irán által kilőtt rakétákat észlelt. Ezt ők úgy értékelték, hogy Irán megszegte a tűzszünetet és nagyon határozott választ helyeztek kilátásba.

Az amerikai elnök a kialakult helyzettel nagyon elégedetlen. Truth Social oldalán azt írta ugyanis, hogy meg kell nyugtatnia Izraelt, hogy ne dobja le azokat a bombákat. „Ha megteszi, az szabályszegés. Azonnal hívja vissza a pilótáit!”. Szerinte Izrael most egyetlen rakéta miatt támadná iránt, amit lehet, hogy véletlenül lőttek ki, ami be sem csapódott.

Fotó: CARLOS BARRIA/AFP

Trump amiatt is elégedetlen, mert nagyon nem tetszik neki, hogy Izrael a tűzszünet bejelentése és annak életbe lépése előtt hatalmas intenzitással támadta Iránt. Mielőtt a NATO-csúcsra indult volna helikopterével, Trump így fogalmazott a Fehér Háznál:

„Alapvetően két országról van szó, amelyek olyan régóta és olyan keményen harcolnak, hogy »azt se tudják, mi a francot csinálnak«”.

Szerinte Irán továbbra is elkötelezett a béke mellett, de úgy véli, megsértették a tűzszünetet, ahogyan Izrael is. „Amint megkötöttük a megállapodást, Izrael olyan bombákat dobott le, amilyeneket még soha nem láttam”.

Donald Trump az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval is beszélt telefonon a sajtóinformációk szerint, ám ennek ellenére hajlik Izrael a szimbolikus jellegű támadásra. Ez pedig a telefonbeszélgetés alatt meg is történt. Izraeli tisztviselők megerősítették, hogy a légierő röviddel ezelőtt kisebb csapást hajtott végre egy iráni radar ellen Teherántól északra. (The Guardian, The Times of Israel)