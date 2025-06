140 háziorvos az Alkotmánybíróságon támadja meg az ügyeleti ellátásról szóló törvénymódosítást

Keczéry Attila András háziorvos arról posztolt a Facebook-oldalán június 24-én, kedden, hogy „megpróbálják a lehetetlent”, és a Sulyok Tamás által aláírt, „a háziorvosokat szerződés és fizetség nélkül ügyelésre kötelező törvény” ellen az Alkotmánybírósághoz fordulnak, alkotmányjogász segítségével.

A kezdeményezéséhez 20 csatlakozót keresett, hogy az alkotmányjogász tiszteletdíját ki tudják fizetni. Ezt bőven túlteljesítették, nem egészen 24 óra alatt már 140 háziorvos csatlakozott Keczéryhez.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A salátatörvény, amit a posztban emleget, elméletben az ország versenyképességének javítására jött létre, de érinti az egészségügyet is.

Korábban egyébként már a Magyar Orvosi Kamara is jelezte, hogy „teljességgel elfogadhatatlannak tartják, hogy a háziorvosok és házi gyermekorvosok a most elfogadott törvény szerint szerződéskötés nélkül legyenek kötelesek részt venni az ügyeleti ellátásban”. (Via Telex)