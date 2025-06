Az ukrán külügy szerint a Voks2025-nek semmi köze a demokráciához, a kormány csak képzelt ellenségképet gyárt

Az ukrán külügyminisztérium közleményben reagált a Voks2025 néven futó, Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló kormányzati véleménynyilvánító szavazásról. A szavazás kedden ért véget, a kormány azt állítja, több mint kétmillióan vettek részt rajta.

Az ukrán külügy azzal kezd, hogy tiszteletben tartja a szavazáson részt vevő magyarok véleményét, és kész meghallgatni a fenntartásaikat is. Majd azzal folytatja, hogy nehéz volna nem észrevenni „a magyar kormány akciójának általános manipulatív célját”. A külügy szerint a szavazásnak semmi köze „a demokrácia, a nyitottság és az akaratnyilvánítás átláthatóságának elveihez”.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„A magyar kormány mindent megtett az általa kívánt eredmény érdekében. A konzultációkat agresszív, alaptalan gyűlöletkeltési kísérte mindennel szemben, ami Ukrajnával kapcsolatos. (...) A magyar tisztviselők nem létező fenyegetéseket találni Ukrajnáról, hogy alaptalanul félemlítsék meg a magyar állampolgárokat” – írják.

Szerintük „az ukránellenes hisztéria valód célja, hogy elterelje a magyar társadalom figyelmét a kormány társadalmi-gazdasági politikájának kudarcairól egy képzeletbeli külső ellenség segítségével. Meggyőződésünk, hogy a magyar állampolgárok többsége képes felismerni ezt a primitív manipulációt.”

Hozzáteszik, biztosak benne, hogy a magyarok többsége érti, hogy Ukrajna és az ukránok nem az ellenségeik.

Ezután Ukrajna EU-csatlakozásáról írnak, ami a közlemény szerint Magyarország stratégiai érdekeit is szolgálná, mivel hozzájárulna a régió stabilitásához, biztonságához és az ukrán állampolgárok jólétéhez is – köztük a magyar kisebbségéhez is.

„Ha a magyar kormánynak fenntartásai vannak Ukrajna európai uniós integrációjával kapcsolatban, akkor ellenkezőleg, támogatnia kellene a csatlakozási tárgyalások megkezdését. Hiszen a tárgyalási folyamat éppen azért van, hogy az új országok csatlakozásakor helyet adjon a tagállamok aggályainak, és kezelje azokat” – írják.

A külügy szerint a csatlakozás „az ukrán nép civilizációs döntése”, ezért a kormány a háború alatt is aktívan dolgozik, hogy teljesítsék a szükséges feltételeket. Arról írnak, hogy az EU egyes képviselői szerint is pozitív gazdasági és biztonsági hatással járhat a csatlakozás. „Ukrajna konstruktív partnerségre törekszik az EU valamennyi tagállamával, köztük Magyarországgal is” – zárul a közlemény.

Mint korábban írtuk, háborúval és halállal régóta fenyeget Orbán Viktor, de a mostani kampányban már az arctalan fogalmak helyett egy egész országtól kell félni és gyűlölni a lakóit, mert rosszat akarnak nekünk. Ez a Fidesz üzenete és ajánlata tíz hónappal a választások előtt. Az ukrán EU-csatlakozással tényleg vannak problémák, de a valóság távol áll a Fidesz üzeneteitől.