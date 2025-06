Feltételeket szabott Karácsony Gergelynek a Tisza Párt ahhoz, hogy részt vegyenek a hétfői rendkívüli ülésen

A főpolgármesternek címzett nyílt levelében írta le a Tisza Párt fővárosi frakciója, hogy milyen feltételek teljesülése esetén vesz részt a június 30-ra összehívott rendkívüli Közgyűlésen.

A szerdai azért hiúsult meg, mert előbb a Tisza, majd a Fidesz képviselői sem jelentek meg, így az ülés határozatképtelen volt. Ez most különösen nagy probléma, ugyanis júliustól nincs érvényes költségvetése a fővárosnak, erről kellett volna most dönteni. Kiss Ambrus főigazgató szerint bármi megtörténhet, ha hétfőn sem fogadják el a büdzsét. Karácsony szerint politikai mélypont, ami történt.

A Tisza Párt fővárosi frakciója azt írta, azért nem vettek részt az ülésen, mert „Budapest polgárai az eddigi cirkuszoknál többet érdemelnek.” A képviselőknek abból van elegük, hogy Szentkirályi Alexandra és a Fidesz minden közgyűlésből balhét csinál, folyamatosan a tiszásokat támadja, Karácsony Gergely pedig nem lép fel elég hatékonyan ez ellen, vagyis „nem látja el megfelelően a feladatát.”

Ezt a legutóbbi ülésen is Karácsony szemére vetették, az egyik tiszás képviselő lemondásra is felszólította a főpolgármestert.

A frakció a nyílt levélben azt írta, „amennyiben biztosítottak az értelmes munkavégzés feltételei, ott leszünk a június 30-i rendkívüli közgyűlésen.”

Elvárják viszont, hogy Karácsony Gergely a továbbiakban ne asszisztáljon a „fideszes cirkuszhoz”, és „az SZMSZ-ben meghatározott jogköreivel élve tegyen meg mindent azért, hogy a közgyűlésben értelmes kérdésekről, értelmes vita folyhasson.”

A Tisza frakció egy korábbi ülésen Fotó: Bankó Gábor/444

Azt is elvárják, hogy Karácsony terjessze be a költségvetés érdemi felülvizsgálatát (ezzel a feltétellel szavazta meg a Tisza tavaly év végén a költségvetést), és terjessze a Közgyűlés elő a fővárosi cégvezetőkre tett bizottsági javaslatot. Elvárják azt is, hogy a főpolgármester „tegyen érdemi lépéseket a főváros likviditási helyzetének javítása érdekében, s ennek keretében első lépésként vizsgálja felül azokat a kiadásokat, amelyek a budapestiek érdekei helyett kizárólag a saját politikai érdekeit, kommunikációs és kampánycéljait szolgálják.”

Azt is tudni akarják, hogy milyen megállapodást kötött a főváros a kormánnyal. A levelet azzal zárják, hogy amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, ott lesznek az ülésen.

A levéllel kapcsolatban várjuk Karácsony Gergely válaszát, ha befut, a cikket frissítjük.