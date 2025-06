A rendőrség fogadkozik, hogy a Pride szervezésében részt vevő „valamennyi személy büntetőjogi felelősségét” vizsgálja

Folytatódik a hatósági nyomásgyakorlás a Budapest Pride szervezőivel és résztvevőivel szemben. A rendőrség már egy hete betiltotta a rendezvényt, azóta Tuzson Bence igazságügyi miniszter börtönnel fenyegette meg Karácsony Gergelyt és a szervezőket, majd levélben is figyelmeztette a főpolgármestert és a nagykövetségeket, hogy a Pride felvonulás be van tiltva, megszervezése börtönbüntetéssel jár, részt venni az esemény szabálysértésnek számít.

Az ORFK csütörtöki közleménye a sajtóban megjelent hírekre reagál úgy, hogy a „rendezvény megtartásától – annak ellenére, hogy a rendőrség ezt határozattal megtiltotta – a szervezők nem álltak el. A rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrség továbbra is a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó gyűlésnek tartja az eseményt, és azt megtiltott gyűlésnek tekinti.”

A Kutyapárt menete Fotó: Bankó Gábor/444

Az olvasható a police.hu-n, hogy „a szervezők jelentős számú résztvevőre számítanak, ugyanakkor a gyűléssel kapcsolatos biztonsági intézkedésekről a rendőrségnek nincs tudomása, azokról nem egyeztettek a hatósággal. A szombati időjárás, és a várhatóan nagyszámú tömeg együttesen kockázatot rejt magában.”

Ismételten felhívja a rendőrség a szervezők figyelmét, hogy „cselekményük a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 217/C. §-ba ütközik, valamint büntetőjogi felelősségük mellett a gyűlésen esetlegesen bekövetkező károkért is felelősség terheli őket. A rendőrséggel való együttműködés hiányát jelenti az is, hogy a szervezők a megtiltott gyűlés tovább szervezésével nem vették figyelembe, hogy a tervezett helyszínen, azonos időben több, a gyülekezési hatóság által már tudomásul vett gyűlés is zajlik majd.”

„A hatóság vizsgálni fogja a szervezésben részt vevő valamennyi személy büntetőjogi felelősségét. A gyűlés biztonságának fenntartása szervezői felelősség”

- írja a rendőrség, amely „a gyűléssel kapcsolatban a rendőrségi törvényben meghatározott feladatait maradéktalanul teljesíteni fogja.”

Nem vonatkozik

Szerdán közzétették a Budapest Pride útvonalát és fellépőit. A Főváros Önkormányzat pedig azzal érvel, hogy nem vonatkozik rá a Pride betiltását megalapozó gyermekvédelmi és gyülekezési törvény, hiszen az önkormányzati eseményeknél nincs szükség hatósági engedélyre. Itt Karácsony játszott egy kicsit az elnevezésekkel is, azt mondta, a szombati esemény neve Budapest Büszkeség lesz, angolul Budapest Pride.

A jogi helyzet zavaros, a kormányoldal különböző szereplői is mást mondanak a Pride jogi helyzetéről, pláne az ellenzékiek. Karácsony szerint mivel önkormányzati a rendezvény, senki sem lesz büntethető. Annyit mindenesetre tudni, hogy több jogvédő szervezet is részt tervez venni a vonuláson, akik segíteni fognak a résztvevők jogainak érvényesítésében a helyszínen is, ha szükség lesz rá. Friss videóinterjúnkban azt is mondja a főpolgármester, hogy nagyon gonosz butaság, hogy a résztvevőket bármiért meg lehetne büntetni.

Orbán Viktor Brüsszelben azt mondta, hogy Magyarország civilizált ország, ahol mindenki gyülekezhet és elmondhatja a véleményét, és „ha nem értünk egyet egymással, akkor sem bántjuk egymást. Ez nem része a magyar politikának.”