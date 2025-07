Alaptörvény-ellenes, hogy Magyarország nem ismeri el a külföldön kötött melegházasságokat élettársi kapcsolatként

Alkotmányellenes, hogy Magyarország nem ismeri el a külföldön kötött azonos nemű házasságokat bejegyzett élettársi kapcsolatként – ezt mondta ki az Alkotmánybíróság, a határozat pedig a hétfő esti Magyar Közlönyben is megjelent.



A határozat két meleg pár esetét említi, akik kérték a házasságuk elismerését, sikertelenül.

Az Alkotmánybíróság szerint mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség áll fenn, és felszólították az Országgyűlést, hogy október 31-ig hozzon törvényt, ami elismeri a külföldön kötött házasságot élettársi kapcsolatként.

Házasságként nem lehet, az alaptörvény szerint csak férfi és nő köthet házasságot.

Az ügyben az RTL Híradónak nyilatkozott a Demokratikus Koalíció frakcióvezetője, Sebián-Petrovszki László. Szerinte az lenne a normális, hogy akik szeretik egymást, azok jogilag is fel tudják vállalni magukat, ezt mondja ki az AB döntése is. Őt a kérdés személyesen is érinti: nemrég Brazíliában kötött házasságot párjával, de ezt itthon hivatalosan nem ismerik el. Azt mondta, a DK és más ellenzéki pártok ősszel törvényjavaslatot nyújtanak be az elismerés érdekében.

LMBTQ-szervezetek szerint a döntés fontos lépés, de semmi sem garantálja, hogy a parlament törvényt hoz majd, így akár évekbe is telhet, mire a több száz érintett pár kapcsolata jogilag is elismertté válhat Magyarországon. „Rákényszeríteni a kormányt ezekkel a jogon túli eszközökkel nem lehet, bízni lehet abban, hogy a kormány az Alkotmánybíróság döntéseit végsősorom végre fogja hajtani” – mondta az RTL-nek Dombos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője.