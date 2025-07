Fasiszta és rasszista propaganda terjesztése miatt állítják bíróság elé Calin Georgescút

Vádat emelt a román legfőbb ügyészség szerdán Calin Georgescu volt államfőjelölt ellen, akit folytatólagosan elkövetett fasiszta és legionárius propaganda, rasszista és idegengyűlölő eszmék terjesztése, népirtásért vagy emberiesség elleni bűncselekményekért jogerősen elítélt személyek kultuszának ápolása miatt állítanak bíróság elé, írja az Agerpres.

A bukaresti legfőbb ügyészség szerdai közleménye szerint a bűncselekményeket az elmúlt öt évben követte el Georgescu. Konkrétan említik azt a 2021. október 2-án, a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások elleni tüntetést, amin a volt elnökjelölt Ion Antonescu 1940. október 6-án elmondott beszédéből idézett, illetve utánozta a marsall gesztusait és a hangnemét.

Az ügyészek szerint emellett Georgescu az elmúlt években interjúkban, nyilatkozatokban vagy Facebook- bejegyzésekben következetesen törekedett arra, hogy változtasson a legionárius mozgalom történelmi szerepének megítélésén, többek között a mozgalomhoz és az ideológiájához kapcsolódó történelmi személyiségek, Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța és mások dicsőítésével.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A romániai elnökválasztás tavaly novemberi első fordulóját Georgescu nyerte meg, az eredményt azonban december elején megsemmisítették. A román hatóságok szerint a kampányt illegálisan Oroszországból szervezhették, és miközben ő nulla lejes költést jelentett be, valójában jelentős összegekkel támogatták, fizetett influenszerhálózatot is üzemeltetve. A továbbra is népszerű jelöltet február végén őrizetbe is vették, alkotmányos rend elleni bűncselekmények, nyilvános felbujtás, fasiszta jellegű szervezet létrehozása és a választási kampány finanszírozásáról tett hamis nyilatkozatok gyanújával.