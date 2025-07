XIV. Leó arról beszélt Erdogan feleségének, hogy Törökországba látogat a niceai zsinat 1700. évfordulójára

Törökországba tervez látogatni november végén XIV. Leó pápa, erről beszélt Emine Erdogannal, Recep Tayyip Erdogan török elnök feleségével a Vatikánban szerdán. Ankarai és a vatikáni tisztségviselők már dolgoznak a látogatás részletein – legalábbis erről adott ki közleményt a török elnöki hivatal.

A május 8-án Ferenc pápa utódjának megválasztott XIV. Leó még nem jelentett be más külföldi látogatást.

Ferenc a halála előtt akart Törökországba utazni, hogy közösen ünnepelje meg a niceai zsinat 1700. évfordulóját I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával. I. Bartolomaiosz már korábban arról beszélt egy olasz tv-nek, hogy megvitatta XIV. Leóval az új pápa esetleges november végi törökországi látogatását.

XIV. Leó pápa és Emine Erdogan Fotó: HANDOUT/AFP

Az első niceai zsinatot I. Konstantin római császár hívta össze 325-ben, a Márvány-tenger partján fekvő Nikaiában. Ez volt az egyház püspökei számára az első egyetemes tanácskozás, itt döntöttek arról, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyenlő a Szentháromságban, vagyis rögzítették Jézus Krisztus isteni mivoltát (ez a híres homousion-homoiusion, vagyis egylényegű-hasonló lényegű vita), és megállapodtak a Húsvét időpontjáról is.

XIV. Leó most az évforduló hangsúlyozása mellett azt is kiemelte, hogy Törökország jelentős ország a keresztények számára, és fontos híd szerepét tölti be a béke megteremtésében. (MTI, Reuters)