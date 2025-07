A parajdi sóbányát működtető társaság felelősségre vonását követeli a román gazdasági miniszter

A parajdi sóbányát működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom) igazgatótanácsi tagjainak visszahívását és felelősségre vonását kérte Radu Miruta román gazdasági miniszter, aki szerint az illetékesek tudtak a veszélyről, de elhárították a felelősséget, jelentette be csütörtökön sajtótájékoztatón a tárcavezető.

Radu Miruta szerint nem igaz, hogy a katasztrófa veszélye kiszámíthatatlan, előre nem látható volt. 2006-ból voltak hivatalos információk erre vonatkozóan, és számos szakvélemény, tanulmány is figyelmeztetett a veszélyre, amit az illetékesek figyelmen kívül hagytak.

„Ezeket a hivatalos információkat semmibe vették, a veszélyt semmibe vették” - fogalmazott a miniszter.

Mint mondta, az említett információkat a Salrom, a román vízügyi hatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM) is ismerte, és a gazdasági tárca is felelős, mivel a bányavállalat hozzá tartozik.

Úgy fogalmazott, hogy a bányakatasztrófa a román állam tehetetlenségét mutatja: az illetékes intézmények „addig hárították a felelősséget, amíg a természetnek már nem volt türelme”.

A miniszter kérte a Salrom részvényeseinek a közgyűlését, hogy vonja vissza az igazgatótanács tagjainak mandátumát, és vonja őket felelősségre károkozásért. Az okozott kár mértékét a következő napokban fogják bejelenteni, mondta.

„Nem lehet, hogy a román állam folyamatosan a természetet, a hódokat hibáztassa” - fogalmazott a miniszter, megismételve, hogy a bányakatasztrófa az érintett állami intézmények döntéshozóinak a hibája. „Akiknek kötelessége lett volna vigyázni az ottani lelőhelyre, nem tették meg, és oda jutottunk, hogy a termék, amit védeniük kellett volna, eltűnt” - jelentette ki az elárasztott parajdi sóbányára utalva.

A Korond-pataknak a Só-szorosban lévő mederszakaszában kialakult víznyelőkbe ömlik a víz, amely a parajdi sóbányába tör be 2025. május 28-án. Fotó: Veres Nándor/MTI/MTVA

Azt is közölte, hogy a Salrom új vezérigazgatóját az új igazgatótanácsnak kell majd 30 nap alatt kineveznie.

Radu Miruta szerint a víz kinyerése az elárasztott parajdi sóbányából mintegy 45 millió euróba kerülne, és nagy az omlásveszély. Egy előzetes tanulmány szerint létezik egy ennél jóval olcsóbb megoldás is, amely szerint a hegy másik oldalán nyitnának két új tárnát a turizmus és a sókitermelés számára, ezt a továbbiakban is elemzik majd.

A parajdi bányakatasztrófa ügyéről az országos korrupcióellenes ügyészséget (DNA) és a legfőbb ügyészséget is értesítették. Miruta úgy vélte, az okozott kárt a felelősség mértéke szerint kellene elosztani a felelősök között.

A Salrom és a vízügyi hatóság vezetőinek menesztését kérte szerdán Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes is. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa szerint az érintettek „nem végzik a dolgukat és felelőtlenek”, ami tíznapos késést eredményezett a Korond-patak sürgős - a sóbánya biztonságossá tételéhez elengedhetetlen - elterelési munkálatainál.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét, a légúti betegségek kezelésére és a látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is. A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ. (MTI)