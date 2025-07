Az Egyesült Államok felülvizsgálja a szövetségeseinek szánt fegyverszállítmányokat, mert aggasztja őket a csökkenő készlet

Az Egyesült Államok felülvizsgálja a szövetségeseinek szánt fegyverszállítmányokat – közölte a Pentagon. Ezt azután közölték, hogy egyre több jelentés szól arról, hogy aggasztó a kulcsfontosságú lőszerek, köztük a légvédelmi rakéták csökkenő készlete – írja a Guardian.

Sean Parnell, a Pentagon vezető szóvivője Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

A bejelentés azt követően érkezett, hogy a Fehér Ház megerősítette: korlátozza a fegyverszállításokat Ukrajnának, „hogy Amerika érdekeit helyezze előtérbe, miután a Védelmi Minisztérium felülvizsgálta nemzetünk katonai támogatását és segítségnyújtását más országok számára világszerte”. Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője akkor azt mondta, azért hozták ezt a döntést, mert „Amerika érdekeit helyezik előtérbe”. Ehhez hozzátette:

„Az Egyesült Államok fegyveres ereje továbbra is megkérdőjelezhetetlen – kérdezzék csak Iránt.”

Szakértők szerint, a bejelentések nemcsak a támadó precíziós fegyverekre, mint például a Himars nagy hatótávolságú rakétákra és a 155 mm-es tüzérségi lövedékekre, hanem a védelmi Patriot légvédelmi rakétákra is vonatkozik, amik kulcsfontosságúak az ukrán városok és energetikai infrastruktúra orosz rakétatámadásoktól való védelmében.

A felülvizsgálatot részben az amerikai légvédelmi elfogórakéták százainak felhasználása indította el, amiket izraeli városok és Katar védelmére használtak fel múlt hónapban. A Pentagon szóvivője a bejelentés után arról beszélt, hogy

„ezt észszerű, pragmatikus lépésnek tekintjük annak értékelésére, hogy mely lőszerek hova kerülnek. De szeretnénk világossá tenni: a hadseregünk rendelkezik mindennel, amire szüksége van ahhoz, hogy bárhol, bármikor, a világ bármely pontján végre tudjon hajtani bármilyen küldetést.”

Szerdán Kijev arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államokból érkező szállítmányok leállítása gyengítené a fokozódó légicsapások és frontvonalbeli előrenyomulások elleni védekezésben. Ukrajna közölte, hogy behívta az Egyesült Államok ideiglenes ügyvivőjét Kijevbe, hogy hangsúlyozza a washingtoni katonai segítségnyújtás folyamatosságának fontosságát, és figyelmeztetett, hogy bármilyen megszakítás csak bátorítaná Oroszországot az ukrajnai háború folytatására.

„Az ukrán fél hangsúlyozta, hogy minden késlekedés vagy halogatás Ukrajna védelmi képességeinek támogatásában csak az agresszort bátorítja a háború és a terror folytatására, ahelyett, hogy a békét keresné” – közölte az ukrán külügyminisztérium.

„Sokáig, a Biden-adminisztráció négy éve alatt fegyvereket és lőszereket adtunk át anélkül, hogy igazán elgondolkodtunk volna azon, mennyink is van” – mondta Parnell. „Úgy gondolom, hogy a mostani elnököt az ország érdekeinek előtérbe helyezésére és a haza védelmére választották meg, amit most egy Indo-csendes-óceáni térség felé való elmozdulás is kísér. Feladatunk, hogy olyan keretet adjunk az elnöknek, ami alapján fel tudja mérni, mennyi lőszerünk van és hova küldjük azokat.”