Feloldja a chiptervező szoftverekre és etánra vonatkozó korlátozásokat az Egyesült Államok

Óriásira nőtt a tét a Kína-USA harcban, és ezúttal nem Trumpnál vannak a nyerő lapok

Egyetlen modern iparág sem tud ritkaföldfémek nélkül működni, beleértve a katonai-védelmi ipart is. A világ termelésének több mint 90 százaléka Kína kezében van, de Trump vagdalkozása miatt április óta nem nagyon adnak belőle a világnak. Ma már diplomaták, ipari lobbik könyörögnek Pekingnek. Úgy tűnik, Kína akár még a EU-t is el tudja marni az USA-tól, amiben Magyarország is szerepet kaphat.