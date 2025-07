Meghalt az orosz haditengerészet főparancsnok-helyettese

Meghalt Mihail Gudkov tábornok, az orosz haditengerészet főparancsnok-helyettese. A hírt Oleg Kozhemjako, a Primorszki régió kormányzója jelentette be.

Kozhemjako szerint Gudkov a kurszki régióban, tiszti kötelességének teljesítése közben halt meg, katonatársaival együtt. A kormányzó a többi halott közül megnevezte Nariman Sihaliev tisztet. Haláluk körülményeiről és pontos időpontjáról viszont nem beszélt.

Mihail Gudkov Fotó: Tatiana Meel/REUTERS

Ukrán Telegram-csatornák szerint Gudkovot „likvidálták”. A tábornokot tíz másik tiszttel együtt a Korenevo térségében lévő orosz parancsnoki állás ellen végrehajtott ukrán csapás ölhette meg.

A „Typhoon” tengerészgyalogosok összoroszországi szervezetének nekrológja szerint az ukrán erők július 2-án indítottak rakétatámadást a 155. tengerészgyalogos dandár parancsnoki állása ellen. Az állást négy rakéta találta el, több mint 10 ember, köztük Gudkov és több magas rangú tiszt halálát okozva.

Gudkov vezérőrnagy a Csendes-óceáni Flotta 155. Különálló Gárda Tengerészgyalogos Dandárjának parancsnoka volt. 2025 márciusában nevezték ki az orosz haditengerészet parancsnokhelyettesévé. Előléptetését Vlagyimir Putyin jelentette be. Gudkov korábban megkapta az Oroszország Hőse címet is. (via Meduza)