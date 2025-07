Kövér 800 ezerre büntette Hadházyt, mert nem volt bent szavazni olyan üléseken, amikről korábban kitiltotta őt

„A hibbant házmestert egyre nehezebben tudom követni."

Ezzel a mondattal kezdődik Hadházy Ákos független képviselő friss fb-posztja, amiben arról számol be, hogy Kövér László parlamenti elnök

azért büntette most meg 800 ezer forintra, mert mert nem volt bent szavazni üléseken, miután Kövér kitiltotta őt a parlamentből.

Hadházy mellékelte az erről szóló levelet is:

Ha elsőre nem lenne érthető, nézzük a tényeket.

Hadházy a parlament március 18-i ülésén több momentumos képviselővel együtt tiltakozásból füstgyertyát gyújtott az ülésteremben. Az akcióval a Pride betiltása ellen protestáltak.

Kövér házelnök azonnal lecsapott: Hadházy 3 nappal később, március 21-én fb-posztban mutatta be a Kövér László által neki elküldött hivatalos határozatot a 12 millió forintos pénzbüntetésről és a 12 ülésnapról szóló kitiltásról, címében a „döntés” szóval.

Most - az alant olvasható hivatalos levél szerint - azért csökkentette 800 ezer forinttal a képviselő tiszteletdíját, mert az nem volt jelen az áprilisi szavazásokon.

Úgy tűnik, mintha Kövér olyanért büntetné Hadházyt, amit ő maga rendelt el. De erre is van magyarázat. A képviselő friss posztjában így írja le a helyzetet:

„Az "indoklás" szerint miután ő a kitiltásomról döntött és ezt hivatalosan közölte is velem, az még nem volt jogerős... Jogerős csak akkor lett a dolog, amikor azt a "parlament" is elfogadta. A kettő között azonban szerinte be kellett volna mennem a nem tisztelt házba szavazni, hogy láthassuk egymást... És mivel nem voltam bent, pénzbüntetésre ítélt."

Hadházynak határozott véleménye van az akció okáról:

„Értik ezt? Persze, hogy értik. Van ebben logika, hiszen a legbetegebb elmében is van valamennyi. A logika itt a nettó szemétkedés és annak megmutatása, hogy ő ezt is megteheti velem. Ijesztő belegondolni, hogy még erre is személyesen figyelt (mert azt nem hiszem, hogy az országgyűlés hivatalában lenne erre külön ember)."

A független képviselő a posztja végén a tisztelőinek adományait kéri az összeg kifizetéséhez: