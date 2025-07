Korábban vezető adónyomozó volt a letartóztatott szekszárdi borász

Adónyomozóként korábban a legmagasabb szintekig jutott az a szekszárdi borász, akit nagy értékű költségvetési csalás gyanúja miatt tartóztattak le csütörtökön – írja a hvg360. A Magyar Hang által B. I.-ként emlegetett borász 1999-től az APEH Bűnügyi Igazgatósága Tolna Megyei Nyomozóhivatalának vezetője volt. Korábban a rendőrségen is dolgozott, 2007 óta viszont csak a családi borászattal foglalkozik. Nagy sikerrel indult a különböző pályázatokon, magyar és uniós forrásokból több milliárd forintot tudott bevonni vállalkozásába. Ebben a hvg360 szerint az is segíthette, hogy a cégének idén februárig a több tíz milliárdos vagyonú vállalkozó, Dunai György volt az egyik résztulajdonosa. Dunai gyakori partner Mészáros Lőrinc építkezésein, de övé a visegrádi Thermal Hotel is.

A pincészetnél a Fidesz-kormány több minisztere is megfordult, például Szijjártó Péter külügyminiszter 2020-ben helikopterrel érkezett ide, de itt ünnepelte Lázár János is a 2022-es választási győzelmét. Emellett a helyi elitből a Fidesz korábbi szekszárdi vezetőjével, majd főispánjával, a februárban meghalt Horváth Kálmánnal ápolt szoros viszonyt.

Fotó: Ruprech Judit/MTI/MTVA

Márciusban mi is beszámoltunk arról, hogy több hazai borászat érintett abban a költségvetési csalásos ügyben, amiben a Fővárosi Főügyészség még 2024 novemberében emelt vádat 11 fővel szemben. A vádlottak között az említett borász is ott volt, de a Magyar Hang információi szerint egy másik eljárás is indult vele szemben, szintén költségvetési csalás gyanújával. Abban az ügyben a gyanú szerint B. I. cégei túlárazással jutottak pályázati támogatáshoz, amivel 3,6 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

A férfi letartóztatását július 13-ig rendelte el a bíróság, a kényszerintézkedést pedig azzal indokolták, hogy a cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és a lehetséges büntetési tételre – ami öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés lehet – alaposan lehet tartani a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől.